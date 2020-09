InnerSloth

Parmi nous, est sorti il ​​y a quelques années, mais ce n’est que récemment qu’il est devenu extrêmement populaire cette année. C’est devenu le meilleur jeu à surveiller sur Twitch et, quelle que soit la célébrité du jeu que vous suivez, vous l’avez probablement vu jouer avec d’autres élites. Cela signifie que nous tous, normands, avons également pris le train en marche, mais récemment, des gens ont rencontré un problème avec un code à 6 chiffres et lettres ne fonctionnant pas. Vous découvrirez ici comment résoudre le problème.

Comme mentionné précédemment, Among Us est devenu extrêmement populaire au cours des dernières semaines, ayant récemment gagné 1,5 million de joueurs simultanés. Le jeu est essentiellement The Thing in Space, et il est facile de comprendre pourquoi tout le monde apprécie le jeu de survie en ligne tout au sujet de la confiance, de la tromperie et des trahisons dramatiques.

Mais, si vous avez récemment rencontré des erreurs, vous découvrirez ci-dessous comment résoudre le problème des codes à 6 chiffres et lettres qui ne fonctionnent pas.

PARMI NOUS: Comment profiter du multijoueur multiplateforme entre Steam et mobile

Parmi nous, le code à 6 chiffres et lettres ne fonctionne pas

Vous devez simplement mettre à jour Among Us pour résoudre le problème avec les codes de 6 chiffres et les lettres qui ne fonctionnent pas.

InnerSloth a récemment mis à jour Among Us avec des codes à 6 chiffres et lettres, et la mise à jour du jeu devrait résoudre le problème.

Le problème vient du fait que les personnes ne peuvent pas saisir le nombre de caractères requis pour une session privée avec des amis.

Les codes étaient récemment composés de seulement quatre chiffres et lettres, mais maintenant le nombre a été augmenté à six pour permettre supposément plus de pièces sans dupliquer les codes déjà existants.

Ce changement provient de la mise à jour de septembre 2020.9.9. Assurez-vous que votre jeu est récemment mis à jour via iOS, Google Play ou Steam Store et le problème devrait être résolu.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce matin:

Désolé pour la région de l’UE, un entremetteur s’est arrêté au milieu de la nuit, ce qui a entraîné environ 50% de chances de ne pas pouvoir jouer dans l’UE. 100% pour les nouveaux joueurs. Corrigé maintenant.

Je viens de publier 2020.9.9 avec les codes de région plus longs. Il faut du temps à Apple / Google pour pousser la mise à jour. – Forest (@forte_bass) 14 septembre 2020

COMMENT: Changez votre nom dans parmi nous

Cependant, si une mise à jour n’est pas disponible, vous devrez peut-être patienter pour qu’elle soit déployée pour vous.

Dans d’autres nouvelles, Comment réparer: parmi nous le code à 6 chiffres et lettres ne fonctionne pas