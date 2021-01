Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis plusieurs mois, InnerSloth a promis un système de compte pour Among Us, mais il y a une trace de lui, cela signifie-t-il que quelque chose de mal s’est passé? Heureusement que non, et InnerSloth y travaille toujours afin qu’il fasse ses débuts bientôt.

À travers un article de blog, InnerSloth a parlé de l’état du développement de Among Us et des nouvelles qu’ils préparent. Un des sujets qu’ils ont abordé était le système comptable, qui était promis il y a longtemps, mais que nous attendons toujours.

L’étude a clairement montré qu’ils souhaitaient que le système de compte pour Among Us soit disponible pendant longtemps, mais qu’ils s’efforcent de le faire fonctionner correctement. La bonne nouvelle est qu’ils sont “proches” de le lancer.

«La première mise à jour est axée sur la modération et nous espérons qu’elle sortira le plus tôt possible. C’est un petit pas pour s’assurer que tous ceux qui jouent ont une expérience sûre », a expliqué la société.

Plus tard, InnerSloth a également mentionné que, avec le temps, le système de compte recevra plus de nouvelles. Par exemple, des fonctionnalités telles que les listes d’amis, les statistiques, etc. sont au programme.

Le système de compte pour Among Us n’a pas encore de date de sortie. Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et vous, attendez-vous le système de compte pour Among Us? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est disponible pour PC, iOS, Android et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.