De nombreux joueurs apprécient le quotidien proposition présente dans Among Us. Peu importe si vous êtes un utilisateur de PC ou si vous optez davantage pour les téléphones mobiles, le jeu a réussi à captiver l’attention des joueurs du monde entier. Y compris parmi ces options la proposition Nintendo Switch avec une première qui a été plus que récente mais qui apporte toutes sortes de propositions.

L’un d’eux vient de la main de la nouvelle carte qui nous pourrions nous rencontrer lors des Game Awards. C’est une carte qui nous mènera au sommet et, bien que sa première soit prévue pour 2021, plusieurs utilisateurs ont déjà pu la tester, comme indiqué dans le polygone du milieu. Et c’est que, pour le moment, la carte comporte encore des erreurs, mais sans aucun doute c’est une belle promesse pour les joueurs.

Pour pouvoir accéder au dirigeableComme certains joueurs le suggèrent, créez simplement un jeu local. Ensuite, il est temps de se diriger vers l’ordinateur portable dans le hall, de trouver l’option «jeu» et de sélectionner «Le dirigeable» comme carte. Il ne nous restera plus qu’à quitter le lobby, attendre la création du jeu en ligne et enfin démarrer le jeu.

Parmi nous est une proposition folle qui porte l’action au sommet avec toutes sortes de moments tendus et la tentative de découvrez qui est le grand coupable. Sans aucun doute, une proposition qui a fini par inspirer d’autres grandes œuvres, comme Fortnite, où un mode de jeu très similaire à celui-ci a récemment été inclus.