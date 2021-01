Bien que Among Us soit un titre qui existe depuis longtemps, son succès s’est produit en 2020, date à laquelle il a commencé à se développer et a fini par être l’un des titres les plus recherchés pour les consoles. Et ce titre indépendant avait un grand potentiel qui, malheureusement, est passé inaperçu pendant longtemps. Bien sûr, son succès n’a pas fait s’installer ses développeurs, ils sont prêts à continuer d’avancer.

Avec l’intention que les joueurs puissent profiter de tout le contenu possible, la société a partagé un nouveau teaser montrant sa prochaine carte, qui vient sous le nom de Airship. C’est l’une des propositions qui mettra à nouveau les joueurs à l’épreuve de toutes les manières possibles, malgré le fait que pour l’instant nous devrons attendre un peu pour le voir en action.

Bien sûr, cette nouvelle carte n’est pas la seule surprise que l’étude a pour les joueurs, mais ils ont confirmé qu’il y a encore beaucoup à venir. À travers Une entrevue par Victoria Tran, directrice communautaire des travaux, il a été indiqué qu’il y a encore des secrets en développement et des surprises que nous connaîtrons tout au long de cette 2021, il faudra donc être patient.

En attendant, si vous n’avez pas encore été emporté par la grande proposition de Among Us, nous vous rappelons qu’elle est disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One, iOS et Android. C’est l’une des propositions qui cherchera à nous montrer notre capacité à travailler en équipe avec d’autres joueurs pour découvrir l’imposteur ou même éliminer tous les innocents de la carte.