Ce n’est un secret pour personne que l’intérêt pour Among Us a un peu baissé ces dernières semaines. Ceci est normal et fait partie du cycle de vie de tous les jeux. Cela dit, un nouveau rapport indique que, malgré cela, Among Us reste le jeu le plus populaire en termes d’utilisateurs mensuels.

SuperData, une firme de recherche qui a révélé il y a longtemps que Among Us battait des records d’utilisateurs actifs par mois, a rapporté que la popularité de ce titre avait chuté en décembre. Il n’a pas été précisé à quel point sa popularité a chuté, mais nous savons que sur la base de ses données, il reste au sommet.

Ce qui se passe, c’est que SuperData assure que Among Us était le jeu qui avait le plus d’utilisateurs en décembre. En fait, il a dépassé de loin Roblox, le jeu à la deuxième place de sa liste.

“Parmi les joueurs américains, le nombre de joueurs a chuté par rapport à son sommet de novembre, mais le jeu était encore 2,8 fois plus populaire que le prochain jeu le plus populaire, Roblox”, indique le rapport SuperData.

Parmi nous est un succès sur Nintendo Switch

L’une des nouveautés de Among Us le mois dernier a été sa première surprise sur Nintendo Switch. Dans la console hybride, il était livré avec une version payante qui dans certaines régions coûte plus cher que sur PC, cela a-t-il réduit son potentiel commercial? Pas vraiment.

Ce qui se passe, c’est que Among Us pour Nintendo Switch a réussi à vendre 3,2 millions d’exemplaires au cours de son premier mois sur le marché. Cela en a fait la version indépendante qui a généré le plus de revenus au cours du mois dernier. En bref: Among Us pour Nintendo Switch peut être considéré comme un véritable succès.

Il est à noter que, malgré son succès en ventes et en utilisateurs mensuels, Among Us n’a pas obtenu de place parmi les jeux générant le plus de revenus sur console, PC ou mobile. Il sera intéressant de voir si InnerSloth prévoit des moyens de monétiser cette popularité ou s’il préfère éviter l’ambition de casser le sac.

Parmi nous est disponible pour PC, iOS, Android et Nintendo Switch. Nous vous rappelons que cette année, il viendra sur les consoles Xbox. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre indépendant en cliquant ici.