Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous, le jeu du moment, est en route vers Nintendo Switch. C’est une nouvelle qui a été confirmée dans le Nintendo Indie World Showcase et qui a fait beaucoup de plaisir. Cela dit, cela a également soulevé de nombreuses questions: combien cela coûtera-t-il? Avez-vous un jeu croisé? Heureusement, nous avons déjà la réponse à ces questions.

La première chose à savoir est que la version Nintendo Switch de Among Us sera proposée numériquement depuis l’eShop. Là, vous pouvez l’acheter en échange de 5 USD, ou l’équivalent dans votre devise locale.

Il convient de noter que, si vous nous lisez depuis le Mexique, Among Us pour Nintendo Switch vous coûtera 97 $ MXN. Gardez à l’esprit que ce prix inclut déjà les taxes pour les plateformes numériques payées depuis quelques mois.

À titre de comparaison, la version PC de Among Us est proposée au prix de 57,99 $ MXN. Cela signifie que les utilisateurs de Nintendo Switch devront payer environ 40 $ MXN de plus que ce que les utilisateurs de Switch paient.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Résumé de tout ce qui a été annoncé lors du Nintendo Indie World Showcase

Parmi nous aura un jeu croisé et nécessite Switch Online

Un autre des doutes qui ont été générés autour de Among Us concerne ses caractéristiques en ligne. C’est normal car, après tout, le service Switch de Nintendo est un peu différent des autres sociétés.

Heureusement, InnerSloth a déjà confirmé que Among Us pour Nintendo Switch aura un jeu croisé. Cela signifie que vous pouvez accéder aux mêmes jeux que vos amis qui y jouent sur un téléphone portable ou un PC.

Trouver: Voilà à quoi ressemblerait Among Us s’il s’agissait d’un jeu Game Boy

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que pour accéder au programme Among Us en ligne, vous devez être membre actif de Nintendo Switch Online. Sinon, vous serez limité à ses modes multijoueurs locaux.

Et vous, jouerez-vous à la version Nintendo Switch de Among Us? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est disponible pour PC, Nintendo Switch, iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur cet indie si vous cliquez ici.