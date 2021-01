Si nous parlons des jeux qui ont offert le plus de surprises aux joueurs, alors le nom de Among Us doit être trouvé sur la liste. Après tout, nous sommes confrontés à un jeu qui a fait sa grande première en 2018 et qui, malgré les années qui ont passé, a réussi à devenir un succès imparable en 2020. Bien sûr, cette 2021 n’est pas si bien assise, moment dans lequel Rouille a gagné le jeu depuis le manque de mises à jour est un motif de plainte par les joueurs.

L’intérêt public dans Among Us est très concentré sur l’actualité qui promet d’arriver et qui, malheureusement, sont actuellement en cours. Mais ça a son explication Et, comme l’ont expliqué les développeurs d’InnerSloth, le succès du titre les a vraiment surpris et a entraîné une grande variété de changements pour eux.

Parmi nous | Innersloth

Le succès viral de Among Us les a non seulement amenés à reprendre le développement de Among Us, mais ils ont également dû établir de nouvelles façons de travailler. En effet, il leur a fallu 2 mois pour pouvoir se restructurer, concevoir de nouveaux process et même solliciter l’aide externe de partenaires pour pouvoir faire face à ce nouveau défi. La raison? Auparavant, c’était un travail entre trois amis qui, finalement, ont dû élargir leur étude et rationaliser les processus pour avancer.

Comme ils l’ont indiqué, ils prennent très au sérieux l’avenir de Among Us et veulent qu’il continue de fonctionner à long terme. Par conséquent, ils demandent la patience des fans pour pouvoir voir le nouveau contenu car cela en vaudra la peine. En attendant, nous vous rappelons qu’il est possible de profiter Parmi nous sur iOS, Android, Nintendo Switch et Xbox Game Pass, étant l’une des propositions populaires qui garantissent de longues heures de plaisir.