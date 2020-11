C’est l’un des nombreux hommages que les fans rendent au célèbre jeu vidéo à déduction.

Le facteur wow de Among Us n’est peut-être pas aussi fort qu’en été, mais cela ne signifie pas que la communauté a cessé de partager toutes sortes de créations originales sur les réseaux sociaux. L’un des plus frappants est le court métrage homonyme signé qui est venu à la chaîne de Jay & Arya sur YouTube cette semaine.

Pendant près de 13 minutes, un groupe de vrais acteurs recrée le cours d’un jeu régulier de déduction sociale avec une touche supplémentaire de réalisme et de profondeur: si vous ne pensez pas beaucoup à blâmer quelqu’un et à le voir sortir de l’écluse, peut-être l’idée d’une vraie personne s’exposant à la Le froid de l’espace vous réveille des sensations plus mitigées.

Cette adaptation peut être géniale pour imaginer une série télévisée se déroulant dans le vaisseau perfide de The Skeld, mais si le cadre oppressant et sinistre est votre truc, laissez-moi indexer une autre vidéo, en prime: celle de NCH Productions est une interprétation Animé du jeu qui n’a également aucun problème à montrer la partie la plus viscérale du jeu Inner Sloth.

Le phénomène Among Us continue d’ouvrir des horizons aux fans. Alors que les responsables travaillent sur une série d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, une version de réalité virtuelle ou même un jeu de société vient de la communauté.

En savoir plus: parmi nous et Innersloth.

