Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que la popularité de Among Us a diminué depuis sa résurgence au second semestre 2020, le titre continue de plaire à un grand nombre de joueurs et beaucoup devraient revenir après l’arrivée de la nouvelle carte, The Airship. Bien que ce scénario ait déjà été révélé avec une bande-annonce, les éléments qu’il comprendra n’étaient pas détaillés, mais vous pouvez être sûr qu’il conduira à de nombreuses situations amusantes, car aujourd’hui il a été confirmé qu’un de ses éléments serait parfait pour poser des pièges.

Le développeur InnerSloth a révélé pour la première fois la carte The Airship lors de la cérémonie des Game Awards 2020, identifiant certains des environnements que les joueurs pourront explorer. On a vu que dans un secteur il y aurait une plate-forme et dans une nouvelle vidéo, l’étude a expliqué qu’elle sera essentielle dans certaines situations.

Parmi nous, c’était très populaire car un joueur essayait de tromper ses amis vers la victoire et devait utiliser plusieurs ressources dans le jeu pour le faire. Eh bien, dans The Airship, les utilisateurs disposeront d’une plate-forme qui servira à les transporter d’un endroit à un autre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Parmi nous était le jeu qui a dominé les recherches Google en 2020.

La nouvelle plateforme conduira à de nombreuses trahisons

La chose intéressante est que cette plate-forme ne sera activée que lorsque les joueurs la rejoindront et qu’elle les mènera du côté opposé et la seule façon de le faire fonctionner est de se mettre du côté où elle se trouve, donc ce sera impossible pour le joueur à l’autre bout. commandez-le au moyen d’un levier ou d’un bouton.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans la courte vidéo ci-dessous, les joueurs pourront attraper les joueurs au même endroit en éloignant la plate-forme d’eux. Bien qu’il soit possible de prendre une autre route hors de là, cela prendra plus de temps, ce qui dans certaines situations est crucial et nous ne doutons pas que cette ressource provoquera de nombreux moments de tension et de confusion.

vous avez entendu parler d’être trahi par vos amis lorsque la carte du dirigeable tombe, préparez-vous pour: être trahi par une (1) plate-forme mobile pic.twitter.com/FHYiwa0kQU – Parmi nous (@AmongUsGame) 13 janvier 2021

InnerSloth prépare de nombreuses surprises pour Among Us

Puisque nous parlons d’ajouts à Among Us, nous vous informons que dans une interview avec CNET (via GameSpot), la directrice de la communauté d’InnerSloth, Victoria Tran, a évoqué le succès surprenant que Among Us avait eu en 2020, qui devait beaucoup à la simplicité de jouer avec des amis.

La chose la plus intéressante à propos de la conférence est qu’il prévoyait qu’en 2021, des fonctionnalités supplémentaires seront mises en œuvre pour aider les joueurs à se connecter et à développer la communauté d’utilisateurs, de telle sorte que parmi nous agirait comme un réseau social et il prévoyait que l’étude il travaille sur «quelques secrets» qu’il ne peut pas encore révéler. Nous te tiendrons informé.

Que pensez-vous de ce nouvel objet? Quand pensez-vous que la nouvelle carte sera disponible dans le jeu? Vous attendez avec impatience les surprises de Among Us? Dites le nous dans les commentaires.

On profite du fait qu’on a parlé de la nouvelle carte pour vous dire qu’il y a plusieurs semaines des utilisateurs ont découvert un pépin qui nous a permis de jouer à l’avance dans ce nouveau scénario.

Among Us est disponible sur Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2