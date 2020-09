Innersloth

Parmi nous est l’un des jeux les plus populaires à l’heure actuelle car il vient d’atteindre 1,5 million de joueurs simultanés. Cela a mis beaucoup de charge sur les serveurs du jeu, mais l’augmentation du nombre de joueurs ne semble pas s’arrêter de si tôt. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants à venir, et presque chacun d’entre eux se demande: est-ce que Among Us a du crossplay? Vous découvrirez ici comment jouer au multijoueur multiplateforme sur PC et mobile.

Avec une prémisse qui est fondamentalement The Thing mais dans l’espace, Among Us est un jeu de survie en ligne axé sur la tromperie. Vous pouvez jouer dans des sessions comprenant entre quatre et dix amis, et c’est à l’équipage de réparer le navire pendant qu’un métamorphe extraterrestre tente de faire des ravages.

Si vous venez tout juste de découvrir le jeu et que vous souhaitez embarquer dans le train en marche, vous découvrirez ci-dessous s’il propose un jeu croisé. Vous découvrirez également comment jouer au multijoueur multiplateforme entre mobile et PC.

PARMI NOUS: Sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One?

Parmi nous, y a-t-il des jeux croisés?

Oui, parmi nous a un jeu croisé.

Parmi nous, il existe un jeu croisé entre PC et mobile, ce qui est une excellente nouvelle pour les nouveaux arrivants.

Cela signifie que vous pouvez jouer avec vos amis, quel que soit le nombre d’entre eux sur un ordinateur lorsque vous êtes sur un iPhone ou un Android. Idem avec vice versa.

Vous pouvez jouer avec des personnes sur d’autres systèmes simplement en jouant des matchs publics, ou vous pouvez jouer spécifiquement avec vos amis en rejoignant une session privée.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Parmi nous, les serveurs se remplissent à nouveau! Nous touchons 1,5 million de joueurs en ligne en même temps! Nous nous familiarisons lentement avec les choses, mais soyez patient avec nous! Nous allons passer à travers ça. – InnerSloth (@InnerslothDevs) 5 septembre 2020

Parmi nous: Comment jouer au multijoueur multiplateforme sur PC et mobile

Tout ce que vous devez faire pour jouer au multijoueur multiplateforme dans Among Us sur PC et mobile est de sélectionner En ligne, puis Privé.

Ensuite, une fois que vous avez sélectionné Privé, tout ce que vous avez à faire est de saisir le code de la salle pour jouer au multijoueur multiplateforme sur PC et mobile avec vos amis dans Among Us.

En tant qu’hôte, vous enverrez le code de la chambre à vos amis, mais en tant qu’hôte, vous pouvez également modifier un certain nombre de paramètres à l’avance.

En attendant, si vous ne vous souciez pas de qui vous jouez, vous pouvez simplement sélectionner En ligne, puis Public.

