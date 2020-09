Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance à la controverse et aux opinions pour et contre The Last of Us: Part II? Eh bien, compte tenu de ceux qui y ont joué, on peut dire qu’ils savent de quoi ils parlent car c’est déjà un fait que le jeu Naughty Dog est l’exclusif sur PS4 avec le plus grand nombre de joueurs qui l’ont terminé.

Un rapport d’Ungeek a révélé le record le plus récent de la liste des trophées PlayStation qui vous permet de connaître le pourcentage de joueurs qui ont déjà terminé une partie. Eh bien, dans le cas de The Last of Us: Part II, il y a une bonne nouvelle pour sa communauté car 58% des joueurs l’ont déjà terminé. Ce chiffre place immédiatement le titre Naughty Dog comme l’exclusivité la plus importante dans ce domaine, surpassant des titres tels que God of War et Ghost of Tsushima.

Pour mettre en perspective le succès des joueurs de The Last of Us: Part II, il suffit de consulter la liste des jeux avec le pourcentage de réussite le plus élevé:

Le dernier d’entre nous: 2e partie – 58%

Remake de Final Fantasy VII – 53,3%

Dieu de la guerre – 51,8%

Marvel’s Spider-Man – 50,7%

Uncharted: L’héritage perdu – 50,3%

Detroit: Devenez humain – 49%

Fantôme de Tsushima – 38,2%

Horizon Zero Dawn – 34,5%

Jours passés – 34%

Échouement mortel – 29,3%

Red Dead Redemption II – 28,6%

The Last of Us: Part II est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations associées, ainsi que notre critique écrite.

