De nouveaux tours de qualification commencent et vous pourriez être intéressé à rencontrer les meilleurs au monde pour aspirer à gagner des prix.

Le monde de eSports à chaque fois, il prend plus de force dans la société. Le public valorise de plus en plus les professionnels qui se consacrent corps et âme à être les meilleurs dans certains jeux vidéo, donnant tout leur possible pour montrer leur talent lors de compétitions et de tournois. Et laisser la peau à leurs équipes, attirer l’attention de tout le monde et même gagner sa vie avec sports électroniques.

Désormais, vous pouvez aspirer à devenir le meilleur joueur du monde dans FIFA 21FIFA 21 est l’une des références dans le paysage compétitif, et maintenant tout le monde peut se tester contre les meilleurs joueurs de la planète du titre de EA Sports. Comment? Très simple avec Série ouverte PlayStation FIFA 21 sur PS4, le tournoi dans lequel vous pouvez opter pour des prix en espèces ou Points FIFA. Et qui sait si vous mesurez – et gagnez – sur le chemin des meilleurs joueurs du monde.

Qui sont les meilleurs au monde dans FIFA 21? Il y a beaucoup de talent à la barre du célèbre simulateur de football. Cela peut vous aider à savoir qui ils sont et à apprendre en fonction de leur façon de jouer. Des conseils qui peuvent vous aider à aller loin dans la FIFA 21 Open Series, en faisant progresser les manches depuis le Qualification hebdomadaire PS4 Open Series. Écrivez ces noms et, qui sait si un jour, vous deviendrez comme eux.

Nicolas “nicolas99fc” Villalba

Il est connu comme le “Messi de la FIFA”; Être argentin est un plus d’avoir ce surnom, qui est aussi une grande responsabilité. Il appartient au Swiss FC Basel 1983 et est le favori de chacun des tournois auxquels il participe. L’une de ses principales réalisations est de remporter la Coupe du Monde FIFA eClub, dont il a été la grande surprise et sensation.

Mohammed “Mo Auba” Harkous

Professionnel depuis 2016 et c’est un talent. Il l’a prouvé en remportant le premier concours auquel il a participé. L’Allemand a également un championnat FIFA eClub World Cup et est l’un des plus compétitifs de chaque tournoi. Il est également cinq fois champion national de son pays.

Chasse à Donovan “Tekkz”

Considéré par beaucoup comme les meilleurs joueurs de l’histoire de la FIFA, il est une référence pour ceux qui veulent atteindre le sommet. Vous avez probablement vu plus d’une vidéo de lui pour apprendre de lui. Actuellement dans les rangs de Fnatic, il compte 5 FUT Champs et de nombreuses autres récompenses à son actif. L’idole de beaucoup.

Anders Vejrgang

Avec seulement 14 ans, la vérité est que c’est déjà une réalité. Tout le monde parle de lui grâce à son record de 450 victoires consécutives FUT Champions. Il est vrai qu’il a encore beaucoup à prouver dans les grands tournois, mais son exploit nous oblige à suivre de près un personnage qui promet de donner beaucoup à parler.

Jaime “Gravesen” Álvarez

L’asturien Jaime Álvarez a bien plus de qualité que le footballeur dont il tire son surnom. Champion d’Espagne de la FIFA, il a été ces dernières années la référence nationale des tournois; bien que la malchance et les pénalités l’ont privé d’une plus grande gloire. Il appartient à DUX Gaming et est un miroir dans lequel réfléchir.

Avez-vous voulu participer à un tournoi? C’est très simple, il vous suffit d’aller sur le site Web de la FIFA 21 Open Series et de vous inscrire pour vous faire tester. Qui sait si vous pourriez apparaître dans notre prochaine compilation des meilleurs joueurs du monde!

En savoir plus: FIFA 21 et EA Sports.

