Nous sommes à l’ère des DLC, et quand il s’agit de Pokémon, on pourrait dire que nous avons gagné à quelque chose. Nous n’avons plus à attendre l’arrivée des éditions finales! Autrement dit, vous pouvez acheter votre jeu de base de lancement, plus tard ou non, avec ce qui élargit l’expérience et l’histoire. Heureusement pour ceux qui aiment attendre une version complète (ou presque) de toute façon, Nintendo a publié quelques éditions spéciales avec le pass d’extension qui incorpore le contenu de “La Isla de la Armadura” Y “Les neiges de la couronne«, et les jeux vidéo Pokémon Sword ou Pokémon Shield, de sorte que vous ayez la possibilité d’obtenir celui que vous préférez.

Cela dit, souhaitez-vous obtenir cette édition spéciale? Eh bien, en pensant à toi, nous avons le concours # TODOPokémonEspadaEscudo pour aujourd’hui Mercredi 4 novembre 2020 dans lequel nous tirons au sort une édition physique de Pokémon Sword + Expansion Pass, ou un Pokémon Shield + Expansion Pass, pour que vous puissiez choisir, plus une peluche Poké Ball aléatoire. Intéressé? Continue de lire!

Comment gagner le concours # TODOPokémonEspadaEscudo? Une édition Pokémon Sword or Shield + Expansion Pass en jeu!

Les étapes pour participer au concours # TODOPokémonEspadaEscudo Ils sont très simples, il vous suffit de faire ce qui est indiqué ci-dessous:

1 . Suivez NextN sur Twitter

2. Retweetez ce tweet:

⚔️DRAW 🛡️Gagnez l’édition physique de # PokemonSwordShield + Expansion Pass et la peluche Poké Ball!

1⃣Suivez @NextNnet

2⃣RT ce tweet

3⃣Responde # TODOPokémonEspadaEscudo

4⃣ CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR LE REPOS

⏳👉23: 59 04/11/20!

😱 PARTICIPATIONS ILLIMITÉES

✅BASES👇https: //t.co/wsw4YCQwjj – NextN.net (@NextNnet) 4 novembre 2020

3. Répondez à notre tweet, ou rédigez un nouveau tweet mentionnant NextN (@NextNnet), avec le hashtag # TODOPokémonEspadaEscudo, et finalement…

4. Dans votre tweet avec le hashtag # TODOPokémonEspadaEscudo, vous devez expliquer Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le pass d’extension Pokémon Sword et Pokémon Shield?, en plus de dites-nous le légendaire que vous aimeriez attraper.

Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir? Eh bien quoi il n’y a pas de limite à la participation, Et que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers! Le concours commencera à partir de 10 h 00 le mercredi 4 novembre 2020, se terminant à 23 h 59 le même jour (Temps péninsulaire espagnol en tout cas). Le concours est limité aux résidents d’Espagne, Nous sommes désolés pour cet inconvénient!

Bases complètes du concours # TODOPokémonEspadaEscudo 04/11/20

Afin de ne pas allonger cet article, vous trouverez les bases complètes, lecture essentielle, dans un post sur notre forum «NextN Contests». Fondamentalement, ce que vous devez faire est là-haut, mais dans l’article, nous expliquons toutes les limitations qui peuvent exister. Il sera entendu que si vous participez, c’est parce que vous connaissez et êtes d’accord avec les bases complètes discutées dans le post du concours.

CONCOURS RÈGLEMENT COMPLET # TODOPokémonEspadaEscudo 04/11/20

