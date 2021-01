Bryan Lee O’Malley, créateur du roman graphique, a confirmé qu’il n’avait pas été réalisé pour des raisons budgétaires.

Scott Pilgrim vs the World: The Video Game – Complete Edition vient d’arriver, la réédition du légendaire jeu vidéo de style beat’em up qui est sorti en 2010 et a été retiré du marché en 2014 pour les questions juridiques. Une version qui inclut le jeu et le DLC publiés à ce jour; bien qu’il semble qu’il pourrait y en avoir plus.

La réédition du 10e anniversaire du jeu vient de sortirBryan Lee O’Malley, créateur de la licence et des romans graphiques, a avoué sur Twitter que lorsque le titre original a été publié, ils avaient prévu un DLC spécial qui n’a jamais été publié. Un utilisateur a interrogé le créateur sur la présence des personnages de Gideon et Lynette, puisque leurs sprites apparaissent dans la bande-annonce de lancement de l’aventure. Mais O’Malley a dit que il n’y a rien de nouveau dans la relance. Et c’est là qu’il a raconté un détail jusqu’ici inconnu.

“La réponse à votre question est non. Il n’y a rien de nouveau dans la relance. A l’origine (en 2009) nous avions prévu de faire un DLC mais il a finalement été annulé et jamais fait en raison de coupes budgétaires»déclare le créateur de Scott Pilgrim sur les réseaux sociaux.

Le DLC allait inclure comme personnages jouables Envy, Todd et Lynette, les membres du groupe Clash à Demonhead auquel Scott fait face au troisième niveau du jeu. Par curiosité, dans le film de Scott Pilgrim, le personnage d’Envy Adams le joue Brie larson, actrice que vous connaîtrez pour son rôle dans Captain Marvel. Si vous êtes intéressé par le jeu, n’oubliez pas que vous pouvez obtenir son édition physique.

