Shuhei Yoshida a téléchargé une photo de sa nouvelle Xbox Series X sur son Twitter personnel.

La nouvelle génération Cela a commencé et avec lui des millions de joueurs à travers le monde commencent de nouvelles aventures. Très des années nous attendent passionnant devant et Microsoft a commencé avec la Xbox Series X et la Xbox Series S.Demain, le 12 novembre, ce sera au tour de Sony sortir PlayStation 5 dans des pays comme le Mexique (bien qu’en Espagne, nous devons attendre 19). C’est un bon moment pour l’industrie et toutes les personnes impliquées le savent.

Parfois, les médias sociaux, les forums et le vaste monde d’Internet sont remplis de toxicité et des guerres entre des utilisateurs qui crient parce qu’une console est meilleure qu’une autre. En fin de compte, nous devons profiter et nous réjouir que les jeux vidéo apprécient bonne santé. Et donc pense PlayStation, que du compte Twitter officiel je félicite, d’une manière un peu étrange, à Xbox pour le lancement des séries X et S.

Oui, comme vous pouvez le voir, c’est une vidéo de Mortal Kombat 11 dans laquelle Jax fait une fatalité, qui se termine par le mot “relation amicale” (amitié). Une façon un peu curieuse de féliciter, mais bien sûr c’est original. Non seulement le compte PlayStation officiel avait de bons mots pour Xbox. Également à la tête de PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, et l’ancien président de SIE Worldwide Studios (maintenant principalement en charge des indépendants sur PlayStation), Shuhei Yoshida, ils se sont souvenus de la Xbox.

Hulst a félicité Xbox et souhaité bonne chance dans la sortie des nouvelles consoles. Pour sa part, Yoshida, il était bien plus “personnel” et a directement mentionné certains des meilleurs gestionnaires Xbox, tels que Phil Spencer, Aaron Greenberg Oui Chris Talk. Spencer a remercié les Japonais pour les félicitations et Greenberg a pris le temps de répondre aux Japonais.

“Merci pour le gentil message. Je vous souhaite tout le meilleur avec le lancement de PS5. Le monde a vécu beaucoup de choses ces derniers temps et c’est formidable de voir impact positif que les jeux vidéo ont sur les gens du monde entier », a répondu Greenberg. Yoshida a répondu dans le même sens:« Merci Aaron et oui, je n’ai jamais ressenti le Grande responsabilité que l’industrie du jeu vidéo doit apporter du plaisir et du divertissement dans la vie quotidienne des gens comme cette année“.

Sans aucun doute, ces messages de cordialité ils sont positifs pour l’industrie et ils nous rappellent également que les jeux vidéo sont pour le plaisir, pas pour se battre. À propos, Yoshida a également partagé un image sur Twitter où il a montré sa nouvelle Xbox Series X. Comme nous pouvons le lire dans certaines des réponses à d’autres personnes, Yoshida jouait à Ori, nous supposons la plus récente. Xbox a répondu en disant cela aussi ils feront de la place pour la PS5.

Si votre décision de passer à la nouvelle génération passe acquérir une PlayStation 5, nous vous invitons à consulter notre analyse approfondie de la machine Sony. Par contre, si vous avez la chance d’avoir une Série X ou S chez vous, à partir de Jeux 3D nous espérons que vous l’appréciez. Si vous ne les avez pas encore mais que vous pensez acheter certains d’entre eux, nous vous recommandons également notre analyse de la nouvelle Xbox.

