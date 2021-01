Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 13h45

À la fin de l’année dernière, Nioh 2 a reçu sa troisième et dernière extension, mettant fin au développement de ce titre. Mais que nous réserve l’avenir Équipe ninja? Eh bien, nous ne savons pas exactement, mais ce que nous savons, c’est que Nioh 3 ce ne sera pas l’un de ses nouveaux projets.

Dans une récente interview avec le portail Le joueur, Fumihiko Yasuda, Directeur de Nioh, a expliqué que Équipe ninja Il n’a pas l’intention de faire un troisième versement dans cette franchise, car pour l’instant ils préfèrent se concentrer sur les nouvelles IP:

«En parlant d’une suite en tant que telle, non, Team Ninja préfère se concentrer sur de nouveaux titres, il n’y a donc vraiment pas de projet de création de Nioh 3 pour l’instant. Après avoir créé de nouveaux projets et acquis plus d’expérience et de compétences de leur part, j’aimerais revenir à la franchise à un moment donné, en utilisant nos nouvelles compétences et en créant un jeu qui parvient à surpasser Nioh et Nioh 2. “