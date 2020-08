C’est du rock contre EDM dans le but d’apporter l’égalité et l’électricité à tous les habitants de Vinyl City et oui – c’est exactement aussi ridicule que cela puisse paraître. No Straight Roads est un jeu d’action purement punk rock jusqu’à son âme et son ADN. Tout comme le punk, c’est parfois une sorte de gâchis, et pas toujours d’une manière qui joue en faveur du jeu. Cela me rappelle un groupe de garage talentueux et de bonne humeur qui croit vraiment pouvoir y arriver mais qui a besoin d’un peu de soutien pour atteindre le sommet. Cela fait partie du charme, cependant, et No Straight Roads propose beaucoup de très bons concepts et une musique absolument excellente pour tous les soutenir.

Dans No Straight Roads, vous incarnez le duo de rock Bunk Bed Junction. Le groupe est composé du guitariste hyperactif Mayday et de l’assistant technique de batterie Zuke, qui vivent dans les égouts de la futuriste Vinyl City où l’électricité est alimentée par la musique. No Straight Roads (NSR) est le nom de la société dirigeante qui contrôle ce pouvoir, et donc aussi la musique, et il est décidé que l’EDM est roi. May et Zuke veulent ramener la musique rock dans la ville, mais quand ils sont injustement lancés par une compétition qui les aurait peut-être vus rejoindre NSR, ils commencent à parler de révolution à la place. L’accord est scellé après avoir assisté à une autre panne de courant dans la ville où seuls les gros bonnets de NSR ont accès à une alimentation de secours; tout ce qu’ils en font, c’est lancer des concerts EDM malades. Ainsi, Bunk Bed Junction décide de sortir les cinq meilleurs artistes de NSR dans des batailles musicales pour se hisser au sommet et ramener l’électricité et l’égalité musicale aux masses.

Ce voyage nécessite de naviguer dans le monde supérieur qui compose Vinyl City. Ici, vous collectez des tubes de qwasa, l’électricité sur laquelle fonctionne ce monde, et vous les dépensez pour alimenter des lumières défectueuses et d’autres appareils électroniques dans la région. Cela vous rapporte à chaque fois un petit nombre de fans, qui sont la devise que vous pouvez utiliser pour améliorer votre arbre de compétences et acheter de nouvelles capacités. Vous trouverez également des autocollants qui donnent à vos instruments de destruction des buffs passifs. Cette boucle commence comme une activité divertissante qui encourage l’exploration, d’autant plus qu’elle est introduite avant tout, mais elle diminue lorsque vous réalisez que le qwasa est beaucoup plus disponible que ce que vous pourriez espérer utiliser – il n’y a en fait pas grand chose à réparer, et des moyens plus lucratifs d’obtenir des mises à niveau se révèlent plus tard. La ville elle-même finit par se sentir petite et compacte en conséquence, et bien que j’aie aimé trouver les personnages étranges et d’autres éléments de construction du monde, je me suis sentie déçue par sa limite.

À la fin de chaque zone, vous défiez le prochain artiste NSR pour déverrouiller le quartier suivant. Ces batailles sont généralement divisées en deux segments: une approche et la bataille réelle du boss contre l’artiste. L’approche est une série de petits niveaux de plate-forme 3D où vous abattez des ennemis, en progressant au-delà des différents niveaux de sécurité jusqu’à atteindre le boss. Le mouvement est assez flottant, ce qui fonctionne bien pour le combat et pour éviter les attaques, mais rend les activités de plate-forme comme sauter des trous précis et atterrir sur une petite surface beaucoup plus difficiles. Il peut également être difficile de juger de la profondeur dans ce jeu, en particulier lorsque vous jouez sur la version Switch simplifiée graphiquement. Cela affecte non seulement la plate-forme mais également le combat – juger de la distance par rapport à un ennemi peut être délicat. C’est quelque chose dans lequel je me suis amélioré en jouant, et je l’ai certainement trouvé plus facile sur PC avec des détails et des ombres de personnages plus élevés, mais il y avait encore des moments frustrants où les choses ne correspondaient pas à ce à quoi je m’attendais.

Les batailles se déroulent en temps réel et les ennemis, y compris les boss, attaquent toujours au rythme de la musique – mais pas toujours de la même manière. Il existe plusieurs classes différentes de robots NSR, par exemple, qui sautent tous et font une vague de dégâts autour d’eux. Certains sauteront plus de fois d’affilée que d’autres, certains sur des temps morts. Cela dépendra également de la chanson elle-même. La houle d’un refrain entrant peut indiquer une série d’attaques différentes du boss; vous apprenez à esquiver sur le rythme ou à rechercher certaines attaques pendant certaines parties des chansons correspondantes. Cela finit par se sentir vraiment bien quand cela fonctionne bien, comme si vous aviez une sorte de sixième sens parce que vous êtes tellement en phase avec la musique. Vous commencez également à associer des parties de la chanson aux mouvements que vous faites pour y survivre et cela ressemble presque plus à une danse qu’à une bataille de jeu vidéo.

Mayday et Zuke jouent assez différemment, May ayant des attaques de mêlée plus lourdes et Zuke étant tout au sujet de combos plus rapides – qui se sentent particulièrement bien pour clouer à temps à la musique. Ils ont également différents mouvements spéciaux que vous pouvez déverrouiller et équiper, qui peuvent vous soigner, faire des dégâts à distance ou fournir un autre buff. Être capable de choisir et de modifier ce chargement par bataille vous donne beaucoup de contrôle sur différentes stratégies. Par exemple, certains boss peuvent rester plus éloignés et nécessiter plus d’attaques à distance, donc équiper les personnages pour en profiter donne une touche tactique aux engagements.

En solo, vous pouvez permuter entre les deux personnages en appuyant simplement sur un bouton pour utiliser celui qui vous convient le mieux, ou vous profitez de la coopération sur canapé et demandez à un ami de jouer l’autre rôle. Je n’avais pas réalisé à quel point leurs styles de jeu étaient différents jusqu’à ce que mon partenaire et moi nous disputions sur la meilleure méthode pour éliminer un boss, réalisant que nous essayions de répondre aux forces de chaque personnage.

Cela est devenu plus évident lorsque je jouais seul. Je m’attendais surtout à m’en tenir à mai, mais je me suis retrouvé vraiment à apprécier de saper entre les deux. Plus important encore, j’ai dû réapprendre à jouer en solo. Le personnage que vous n’utilisez pas ne fera pas grand-chose, ce qui signifie que vous infligez beaucoup moins de dégâts en solo. Cependant, ils retrouvent santé et énergie pour des mouvements spéciaux, il existe donc une stratégie différente: les batailles peuvent être plus longues, mais vous vous sentez beaucoup plus en contrôle, échangeant pour les meilleurs cas d’utilisation et la capacité de survie.

Si vous jouez en solo, vous n’êtes pas non plus autant affecté par les problèmes de caméra associés au mode coopératif. La caméra à deux joueurs m’a fait maudire – tout en jouant sur le commutateur, la combinaison de la distance physique de l’écran et de la résolution inférieure peut exacerber tous les problèmes de profondeur susmentionnés. Dans les environnements d’outre-monde, seul le joueur principal peut contrôler la caméra, donc cela ne fonctionne vraiment que si un joueur se déplace dans la ville tandis que l’autre se permet simplement de laisser le jeu les faire avancer entre les zones. C’est mieux pendant les niveaux car la caméra est fixe et se déplacera souvent pour accueillir les deux joueurs. Cependant, si la caméra est à sa limite, cela rend l’action très difficile à analyser, et entraînera les joueurs au bord dans le champ de vision et souvent dans un danger. Quelques fois, nos commandes se dérégleraient et cesseraient de fonctionner ensemble, et bien que cela se produise également en mode solo, cela semblait beaucoup plus flagrant lorsque deux personnes étaient impliquées. Mon partenaire et moi avons quand même réussi à jouer à tous les niveaux ensemble, mais ce n’était pas sans frustration et cela a pris facilement deux fois plus de temps que mon jeu en solo à cause de cela.

Cela dit, il existe des niveaux particulièrement uniques et bien pensés, en particulier ceux de boss. Chaque boss a son propre style et sous-genre d’EDM. L’une d’elles vous permettra d’éviter des dizaines de projectiles numériques dans un monde sous-marin virtuel contre une idole numérique de Cutecore. Une autre vous emmène dans le monde miroir étrange d’un artiste surréaliste avec des synthés Psydub profonds où elle entre et sort des dimensions partagées entre May et Zuke. J’ai toujours été impressionné par la nouvelle chose merveilleuse étrange que No Straight Roads avait à me lancer, mais de loin, la meilleure partie était toujours la musique.

Pendant les niveaux, vous verrez un mètre entre le rock et l’EDM au centre de votre écran. Chaque phase que vous franchissez le poussera à basculer puis à revenir à l’EDM pour la phase suivante, mais la raison pour laquelle c’est si cool est que la musique reflète ce changement. Les pistes EDM sont toujours absolument frappantes, mais l’introduction d’éléments rock plus lourds de guitare et de batterie lorsque le compteur avance est puissante. L’une de mes scènes préférées commence par le récital de piano d’un jeune virtuose dans lequel vous vous écrasez dans un très « Sommes-nous les méchants? » moment. L’électronique mélangée à la mélodie de piano tout simplement époustouflante était déjà excellente, mais entendre le rock s’infiltrer l’a rendu encore meilleur. Vous pouvez entendre que vous gagnez à mesure que les chansons deviennent plus charnues avec des couches sonores supplémentaires. Cela vous donne l’impression que vous exercez vraiment le pouvoir de la musique et que vous pouvez changer l’atmosphère autour de vous. C’est incroyablement percutant.

No Straight Roads se sent mieux lorsque vous pouvez vous pencher sur la nature musicale de celui-ci, mais le jeu ne facilite pas toujours les choses. Ma relation avec No Straight Roads a changé en fonction de mes performances. Lorsque vous vous débrouillez mal, c’est terrible, car les choses peuvent faire boule de neige si rapidement avec le sentiment de manquer le rythme, de prendre d’énormes coups dommageables et de rencontrer des bugs frustrants. Lorsque vous vous débrouillez bien, c’est complètement captivant. Vous vous sentez un avec la musique – l’écouter, y réagir et la changer. Dans le meilleur des cas, je traitais le jeu comme un album musical – un casque, une manette à la main et complètement immergé dans la musique. Maintenant que je suis vraiment décent, cela ressemble à un excellent jeu de session que je peux expérimenter en environ trois ou quatre heures, ou choisir des pistes uniques à jouer afin d’essayer d’obtenir des scores élevés. C’est tout un contraste avec mon fichier de sauvegarde original de 18 heures, rempli d’échecs multijoueurs et de travaux inutiles.

Et même si l’histoire est idiote et stupide, elle a toujours du cœur. La balade de la rébellion rock a de vraies leçons à partager, sur les raisons pour lesquelles les gens aiment la musique, ce qui motive leurs passions et si ces raisons sont bonnes ou non. Ceci est soutenu par une grande distribution de travail vocal. La voix de May est pleine de vie et de feu tandis que Zuke se sent parfaitement patient. En fait, à peu près tout le casting se sent bien. Le principal antagoniste Tatiana a surtout une voix comme le beurre riche que j’ai pu écouter pendant des heures avec des inflexions merveilleuses et intéressantes. Il y a aussi un merveilleux sens de la culture ici qui puise dans la maison malaisienne du studio. Les accents et les expressions familières de l’Asie du Sud-Est sont uniques et agréables à entendre; les phrases complètes sont prononcées en malais et sous-titrées en anglais. Il y a même un snob de musique avec un accent australien qui ressemble à un témoignage crédible de la proximité de mon pays avec la région.

Mon temps dans No Straight Roads a été déchiré entre le vrai plaisir et le désir de lancer ma manette sur l’écran. Entre les problèmes de caméra, la bugginess et d’autres petits problèmes étranges (surtout en mode multijoueur), il y en a assez pour mettre un frein à toute l’expérience. Cependant, les personnages, le monde futuriste brillant, les batailles de boss imaginatives et l’excellente musique agissent comme de merveilleux antidotes. Une fois que je suis finalement entré dans le groove, j’ai trouvé une expérience musicale vraiment spéciale et évocatrice dans No Straight Roads. Mais j’ai dû travailler assez dur pour arriver ici. No Straight Roads demande un peu à ses fans, mais je suis content d’avoir fait des efforts et j’achèterais volontiers le t-shirt.

