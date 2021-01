Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/01/2021 9:24 am

L’un des points les plus attractifs de l’avenir du DCEU, est l’apparition de multiples Homme chauve-souris. Bien que Matt Reeves et Robert Pattinson travaillent toujours sur le remake du Dark Knight, des rapports ont indiqué que Michael Keaton reprendra le rôle emblématique du film Flash. Maintenant pour les derniers jours la possibilité de voir Keaton comme Batman dans d’autres films de DC a semé la confusion dans le public, quelque chose qui a heureusement été clarifié.

Récemment, Brooks Barnes a publié dans le New York Times une interview de Walter Hamada, président de DC Films, et parle de l’avenir du DCEU. C’est ici qu’il a mentionné que Warner Bros “aura deux sagas de films différentes impliquant Batman, jouées par deux acteurs différents, en même temps.” L’un d’eux est The Batman, tandis que l’autre sera dirigé par Keaton.

Cela a commencé une série de spéculations sur une éventuelle nouvelle série de films mettant en vedette Keaton. Cependant, Barnes a partagé un tweet hier, mentionnant que pour le moment on ne verra Keaton que dans The Flash, et il n’est actuellement pas prévu d’inclure cet acteur dans d’autres films. Voici ce qu’il a commenté:

«Je faisais référence au * seul film * dans lequel Keaton a été annoncé, et non à un ensemble de ses propres films Batman. Si j’avais eu des informations sur lui au-delà de The Flash, je les aurais évidemment mises dans mon article. “

Été hors ligne (déménagement d’appartements) et revenez voir cette folie de Michael Keaton. Je faisais référence au * seul film * dans lequel Keaton a été annoncé comme étant, et non à un ensemble de ses propres films Batman. Si j’avais eu des infos sur lui au-delà de “The Flash”, je les aurais évidemment mises dans mon article – Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) 5 janvier 2021

Le Flash fonctionne jusqu’au 4 novembre 2022. Le film sera chargé d’explorer le multivers DC, et nous reverrons même Ben Affleck dans le rôle de Batman dans ce film.

Via: Brooks Barnes

Une présentation spéciale Monster Hunter Rise aura lieu dans quelques jours

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.