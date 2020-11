Il n’est plus le Père Noël, c’est Fatman. Au cours des dernières décennies, le Père Noël a connu toutes sortes d’évolutions. De la trilogie bienveillante et farfelue de Tim Allen Go Santa Claus! Réalisé successivement par John Pasquin et Michael Lembeck jusqu’au plus récent, dans lequel Kurt Russell dépeint le personnage de Netflix avec un air querelleur et mondain, la figure emblématique de la période la plus aimée de l’année a eu un visage pour chaque génération.

Mais rien comparable au boomer, enragé et en danger d’être assassiné version de Mel Gibson, qui frappe l’écran pour montrer tout ce qui pourrait arriver lorsque la cruauté du monde moderne transforme le traditionnel Kris Kringle (cette fois, Chris Cringle, pour tout rendre plus concret) au centre d’une conspiration digne d’un thriller d’espionnage .

Excessif? Bizarre? Ça va mieux: ce Père Noël est à la mesure de notre monde “obsédé par les affaires et le capitalisme”, il a donc des problèmes de liquidité, une dette appréciable et, en plus, il ne cesse de se souvenir de temps meilleurs dans ce qu’était sa figure bénigne le plus apprécié et bien sûr, admiré.

Mel Gibson crée un personnage qui a un sens de l’humour très noir, mais aussi pour une réflexion d’une férocité sans précédent sur la perte de l’innocence, le désenchantement et les douleurs du contemporain. Comment pourrait-il en être moins, il a également un léger commentaire politique avec le personnage plein de rage de classe qui ne cesse de le rendre très clair dans toutes les scènes possibles. Le Père Noël a des problèmes financiers considérables, amertume considérable et fureur aveugle contre le monde, qui reçoit un prix sur sa tête pour une réponse immédiate.

Et qui est l’audacieux capable de menacer l’esprit de Noël par excellence? Bien sûr, un enfant riche qui reçoit du charbon au lieu des cadeaux promis et décide qu’il résoudra les choses comme la télévision, les films et Internet lui ont appris: avec un tueur à gages. Il engage donc Skinny Man (un formidable Walton Goggins), un tueur à gages impitoyable qui incarne la méchanceté de notre temps en tant que créature à partir d’un dessin animé armé jusqu’aux dents.

Le personnage de Goggins accepte l’accord pour assassiner le Père Noël – et dans une certaine mesure, pour effacer l’idée de Noël – pour le gain en espèces, mais aussi pour les raisons mystérieuses que le film complète pour créer un sous-texte qui il finit par être d’une simplicité inquiétante.

Même ainsi, la tentative de réfléchir à la voracité de notre temps finit par être aussi attrayante et suggestive que cela puisse paraître: Chris est le Père Noël, mais aussi l’image fragmentée de toutes les raisons du cynisme d’un monde vain.

Avec une prémisse similaire, le film a besoin d’une dose considérable de parodie lors de ses séquences d’ouverture ou d’au moins un deuxième acte assez puissant pour faire face à l’obscurité de l’arrière-plan qu’il doit affronter vers la fin.

Le scénario des réalisateurs Eshom Nelms et Ian Nelms n’a pas assez de substance pour traiter de sujets d’une telle cruauté, et encore moins au milieu d’un scénario de plus en plus délicat qui ne mène à rien d’autre qu’une série de rires inouï. ce qui est certainement l’une des fins les plus insatisfaisantes de ces dernières années.

Chris Cringe de Mel Gibson est aussi une collection de clichés qui manque de ce qui à première vue pourrait être une critique puissante – si telle était l’intention – envers l’idée de Noël. Ou juste la perception du faux bonheur d’une époque préfabriquée et reconstruite sur quelque chose de plus faible que l’espoir imposé.

Ce Père Noël ivre, amer et cruel, est une version ancienne et trouble de Martin Riggs de la saga Mortal Weapon, que le film parodie certaines de ses meilleures scènes et auquel il rend parfois hommage avec toute l’intention de se souvenir que le moteur de l’intrigue est la violence.

En fait, l’un des rares succès de Fatman est de prendre le pire de Gibson – enragé contre le système, transformé en paria à Hollywood – et emmène-le au cinéma comme un masque critique de pure rancune sur le point d’exploser.

Il y a quelque chose d’énorme force dans l’image que Gibson se fait de lui-même à travers un personnage emblématique et peut-être entre des mains plus habiles, Fatman aurait réussi à être un bon moyen d’exprimer ce que l’acteur a passé des années à analyser en périphérie.

Fatman est le nouveau Père Noël

Mais les réalisateurs s’intéressent davantage à la torsion de la prémisse générale – un enfant gâté qui souhaite exterminer Noël – et très vite ils perdent leurs repères pour trouver une formule inconfortable pour raconter un complot qui pourrait être plus qu’une moquerie satirique d’oubliable et de bas niveau.

Presque inévitablement, le film tente également de prendre des notes sur l’Amérique trumpiste, sous la forme de ce Père Noël qui, en fait, a un passeport américain, transforme son atelier en une personne morale et dépend d’un bureau du Pentagone, ce qui réduit le budget étant donné que Chris – et son importance – il décline assez vite pour être éradiqué.

Ainsi, le probable «meurtre» du Père Noël n’est pas seulement l’œuvre d’un enfant enragé, c’est aussi la conséquence d’un système cruel et dévorant. “Nous sommes une entreprise”, grogne Chris dans l’un des moments les plus étranges du film, “et l’altruisme n’est pas une déductibilité sur vos résultats.” Le scénario regorge de références, d’étranges aperçus de la réalité et d’un métalangage qui surprend à ses moments les plus efficaces et déçoit, alors qu’il s’agit simplement d’un jeu de mots que certains fans de certaines mythologies modernes peuvent reconnaître.

Beaucoup plus important pour le scénario est ce duel parodique entre Noël méprisé et la puissante froideur du meurtrier dont la mission est de détruire le dernier grand mythe moderne. Vu comme ça, le dialogue que le film établit entre la possibilité d’espoir et la maladresse qui se cache derrière l’idée, est un jeu déplaisant de petits clins d’œil aux idées mal esquissées et bien plus intrigant que le film projeté à l’écran.

Il ne s’agit pas de deux dignes adversaires en pleine bataille, mais deux idées qui se heurtent et se séparent encore et encore, jamais réaliser un lien qui prend en charge quoi que ce soit sur le sous-texte qui est deviné, mais jamais approfondi. Skinny Man passe une grande partie de son temps à l’écran à étudier les habitudes comportementales du Père Noël, démystifiant tous les mythes et légendes entourant la figure, tandis que Chris se prélasse dans sa douleur et son angoisse. En fin de compte, la grande confrontation est beaucoup plus anticlimatique que symbolique, transformant tout le voyage vers cette apothéose sanglante en une bataille prévisible entre des ennemis ennuyés et déconcertés, après une longue attente sans but.

Si dans Bad Santa de Terry Zwigoff (2003), Billy Bob Thorton était un regard compétent sur l’hypocrisie sociale, Chris Cringle de Gibson est une conception absurde du besoin actuel de croire en la bonté, contre toute évidence.

Bien sûr, Gibson a le don naturel de transformer la colère et le ressentiment en un commentaire crédible sur le superficiel: le personnage passe beaucoup de temps à faire comprendre que chaque idée que nous avons de Noël est fausse, triviale et soutenue par une obsession. commercial qui permet de contrôler les masses “plus facilement”. Toute une théorie du complot qui s’avère vraie et que Gibson se dote d’une notion banale sur son importance. Le Père Noël est réel parce qu’il est nécessaire, comme symbole opportun – opportuniste – dans un monde qui s’effondre avec la lenteur d’un cauchemar.

Mais le film ne va pas au-delà de ce point et de la férocité qu’il suggère dans chaque scène dans laquelle Gibson fait vivre un sentiment commun à Noël: celui du désespoir désespéré. De plus, l’enfant gâté joué par Chance Hurstfield est la perception d’une génération élevée par et pour Internet, le caprice insatisfait et une sorte de cupidité tordue qui, mieux construite, aurait été un point d’attention et d’intérêt au milieu de l’intrigue.

Mais dans Fatman tout se passe vite,avec un besoin excessif de dire clairement que le Père Noël est une conséquence du monde et que sa mort pourrait signifier la fin d’un regard entier sur l’innocence.

En tant que réinvention maladroite du mythe du Père Noël, Fatman a finalement peu à offrir, à part peut-être la seule image connue du Père Noël tirant avec une bonne visée et des lèvres tachées de sang. Si cela suffit pour que le film soit un succès saisonnier tranquille – et tout semble indiquer que ce sera le cas – ce qui l’attend, c’est une transition vers quelque chose de plus élaboré, dur et étrange que la critique. Peut-être son seul vrai triomphe futur.

