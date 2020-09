De nombreux joueurs ont apprécié le grandes opportunités présentes dans The Outer Worlds, le jeu de rôle spatial du studio Obsidian Entertainment. Sa proposition a été très réussie, mais cela n’a pas empêché l’étude d’avancer pour proposer de nouvelles expériences aux joueurs, en continuant d’avancer avec l’intention de surprendre les joueurs qui ont soutenu son travail depuis le début.

Mais malgré le grand succès du jeu de base, le studio n’a pas voulu en finir là, mais a continué à présenter son spectaculaire premier DLC. Celui-ci a été présenté comme Peril on Gorgon pendant la Gamescom 2020 Et, pour que les joueurs puissent en apprendre un peu plus sur ce nouveau travail, le studio a partagé un gameplay spectaculaire.

Pendant le gameplay, nous trouvons le premier emplacement, Spacer’s Choice, une cantine que l’on connaît bien par l’oeuvre originale. Bien sûr, dans cet endroit, on nous présente également une mission dans laquelle nous devons aller récupérer un objet auprès d’une veuve qui veut récupérer quelque chose d’important de son mari. Par conséquent, nos pas nous mènent à Gorgon, une étoile pleine de machines cassées et, bien sûr, de nombreux dangers.

Cette mission implique que, une fois de plus, les décisions reviennent, que nous devons à nouveau faire nos choix et voir comment l’histoire change. Bien que, bien sûr, tout cela fasse partie de The Outer Worlds: Peril on Gorgon, DLC qui effectuera son arrivée 9 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4, pour le moment pas de date de sortie pour Nintendo Switch.