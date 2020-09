Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler des jeux portables, en particulier de ceux qui devraient faire la transition vers les consoles de salon. Cette génération de consoles, en particulier, a déjà eu beaucoup de jeux portables sur les consoles de salon: Final Fantasy Type 0, Phoenix Wright, Mega Man Zero, Loco Roco et Persona 4 Golden pour n’en nommer que quelques-uns. Voici donc ma liste d’autres jeux que j’aimerais voir venir également. Prendre plaisir:

# 8: Advance Wars

Je dois admettre que je n’ai jamais joué à des jeux Advance Wars auparavant. Ils sont sortis, d’abord sur le GBA puis plus tard sur DS et je n’ai presque aucune expérience avec l’un ou l’autre système. Quand j’ai vu pour la première fois des images du jeu, je pensais juste que c’était une version bootleg de Military Madness (ou Nectaris). Mais cela précède en fait cette franchise de quelques années, du moins au Japon, d’où je pensais cela. Ma seule vraie connaissance d’Advance Wars est qu’il présente le même gameplay général de MM, comme la construction d’unités, la prise de contrôle d’usines, la puissance / portée d’attaque, etc. mais il a en fait une histoire / des personnages. Military Madness était essentiellement « Voulez-vous être bleu ou vert? », Mais Advance Wars a des personnages que vous contrôlez, ou du moins auxquels vous parlez et que vous progressez dans une campagne narrative. Cela dit, ce serait bien si au moins un (Advance Wars, Military Madness ou Daisenryaku) pouvait revenir, ou du moins revenir en Amérique à un moment donné.

# 7: Metal Gear Solid: Ops portables

C’était un très bon petit jeu portable. Il avait tout le gadget «Recruter des soldats ennemis» que MGS 5: Phantom Pain avait, mais vous permettait également d’échanger des personnages en cours de mission. Certains personnages avaient de meilleures forces de combat que d’autres, mais les non-combattants pourraient soigner votre escouade de quatre hommes, fabriquer des objets pour vous, etc. Vraiment, puisque Konami est incapable de créer un nouveau jeu Metal Gear, et j’imagine le portage sur MGS 4 est un cauchemar, Portable Ops est à peu près le meilleur que l’on puisse souhaiter pour plus de Metal Gear sur un écran plus grand.

# 6: Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc pour la PSP était un petit jeu de stratégie historique assez cool pour la PSP. Il était vaguement basé sur Jeanne d’Arc et vous a fait suivre Jeanne alors qu’elle écoute une voix du ciel alors qu’elle vainc les démons avec un bracelet qu’elle acquiert. Donc, c’est en fait assez historiquement exact. C’était à peu près au même moment que Eternal Sonata sur la 360, qui était un jeu de rôle fictif basé sur Frederic Chopin, qui était un moment intéressant dans l’histoire du jeu. Le jeu de stratégie actuel est assez solide, car il y a quelques ajouts pour que le jeu semble unique, mais il est toujours assez confortable pour les fans du genre.

# 5: Kenka Bancho: Badass Rumble

Dieu, Kenka Bancho est tellement génial! Vous incarnez Takashi Sakamoto lors d’un voyage scolaire où se trouve un Bancho (jeune punk). Il découvre qu’il y a 43 autres Banchos en ville et il décide de les éliminer tous et de devenir le meilleur Bancho, ce qui est une chose totalement Bancho à faire pour lui. Kenka Bancho est principalement un bagarreur assez lent, vous débloquez des mouvements mais en fait, déplacer le personnage est très lent, mais tout dans l’histoire et la personnalité du jeu est superbe. Vous commencez les combats en émettant des rayons laser avec d’autres personnages, puis vous faites un mini-jeu rapide où vous devez reproduire une phrase pour obtenir le premier coup sûr. Il y a eu plus de ces jeux sur d’autres ordinateurs de poche, mais ils ne l’ont jamais été. venir à une console de salon, je ne pense pas, et ils n’ont certainement jamais été publiés en Amérique.

# 4: Mega Man sous tension

Compte tenu de tous les ports récents réalisés par Capcom, il est ennuyeux que ni Powered Up ni Mega Man X: Maverick Hunter n’aient également été intégrés aux consoles de salon. Je suppose qu’ils pourraient les publier plus tard, mais les deux jeux auraient dû être inclus dans leurs packages de collection Legacy respectifs. Je vais me concentrer davantage sur Powered Up car je pense que c’est un meilleur jeu. Il s’agit d’un remake complet du Mega Man original, ajoutant deux nouveaux robots maîtres, Time Man et Oil Man, de nouveaux défis, de nouveaux mouvements et la possibilité de jouer réellement en tant que Robot Masters. C’était une idée très cool car ils avaient tous leurs forces et leurs faiblesses. En outre, Powered Up avait une option de créateur de petit niveau assez décente si vous vouliez emprunter cette voie.

# 3: La légende de Zelda: un lien entre les mondes

Je n’ai pas de 3DS, en fait, je ne pense pas en avoir jamais tenu une entre les mains. Bien que la 3DS ait sa juste part de jeux soignés, celui que j’ai toujours voulu essayer si Link Between Worlds. Et quel meilleur endroit pour l’essayer que sur le Switch en ce moment? Je connais l’essentiel de Between Worlds, il s’agit essentiellement de la suite de Link to the Past uniquement avec de nouveaux mécanismes, comme la location d’articles ou les trucs 2D. Tout cela semble génial à jouer sur un écran plus grand, alors pourquoi ne pas y arriver, Nintendo? Je préfère de loin Link Between Worlds que l’incontournable port Twilight Princess.

# 2: Persona 3 Portable

C’est étrange puisque Persona 3 a évidemment commencé comme un match à domicile puis est allé sur la PSP. En fait, Persona 3 a deux versions originales et FES, et FES a ajouté des éléments d’épilogue. Portable n’a pas les fonctionnalités FES et a considérablement réduit les graphiques / paramètres (vous ne vous promenez pas vraiment dans l’école, vous naviguez simplement via le menu, par exemple), mais il a deux ajouts. La première est que vous pouvez jouer en tant que personnage féminin qui modifie certaines des relations / histoires entre vous et le reste de la SEES. La deuxième mise à niveau, la plus importante, est que vous n’avez qu’un contrôle direct sur les membres de votre groupe. Les deux Persona 3 et FES réguliers ont ce système de contrôle d’IA génial pour les membres de votre groupe, en plus du personnage principal. Dans Portable, ils vous permettent simplement de contrôler tout le monde directement, comme dans Persona 4 ou 5, et cela devient un jeu bien meilleur. Idéalement, ils feraient simplement la différence et feraient «Persona 3 Complete», avec les graphismes de Persona 3 / FES, le contenu FES, mais vous permettant également de jouer en tant que femme et vous donnant également le contrôle direct des membres de votre groupe.

# 8: Evolution de Dragonball

DERP!

# 1: Crisis Core: Final Fantasy VII

Crisis Core: Final Fantasy 7 est un si bon jeu. En tant que préquelle de Final Fantasy 7, vous connaissez généralement les rythmes, mais avoir Zack comme personnage principal est agréable car, contrairement à Cloud, il a en fait une personnalité et des objectifs. Le système de combat était soigné, il était très axé sur l’action mais avait un élément de chance avec le DMW, Digital Mind Wave (machine à sous dans le coin), qui pouvait octroyer des bonus à Zack comme restaurer sa santé, avoir des invocations activées ou même le laissant être invulnérable pendant un certain temps. Vraiment, j’aime tout ce qui concerne Crisis Core, le personnage, l’histoire, le gameplay, les visuels, etc. Je serai intéressé de voir s’ils incorporent des éléments de Crisis Core dans Final Fantasy 7 Remake Part 2, mais vraiment, J’adorerais juste y jouer à nouveau sur PS4 ou PC, de manière légale.

Pour les commentaires, indiquez les jeux portables que vous aimeriez voir arriver sur les consoles de salon et pourquoi.

