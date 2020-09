La version 1.1 est maintenant disponible au téléchargement pour Persona 4 Golden sur Steam. Le premier patch pour la version PC du JRPG classique résout les problèmes de jeu et de stabilité, y compris les plantages aléatoires, les problèmes de progression, l’optimisation améliorée, etc.

Ceux qui participent à la branche bêta ouverte du jeu auront déjà rencontré ces correctifs, mais ils se sont maintenant rendus à la branche principale du jeu pour tout le monde. La version 1.1 aborde un certain nombre de problèmes liés à diverses parties de Persona 4 Golden, tels que les problèmes de lecture cinématique, y compris un nouveau mode de lecture inférieur qui adoucit les performances sur les machines plus anciennes. Il existe également des correctifs pour les plantages pouvant survenir lors de la suppression d’un contrôleur Xbox One, un problème de progression qui se produisait parfois en entrant dans le château de Yukiko et un autre problème qui empêcherait certains joueurs de terminer la quête 3.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des correctifs apportés dans le premier patch.

Notes de mise à jour complètes de Persona 4 Golden version 1.1

Corrections des quiz vidéoCorrections de la lecture des cinématiques, y compris un mode de lecture inférieur pour une lecture plus fluide sur les machines plus anciennes Verrous souples survenant autour de Personamations Pannes aléatoires signalées Crashes liés à la suppression des contrôleurs Xbox One Un problème de blocage qui se produit pendant Midnight Trivia QuizBlank éléments dans l’inventaire provoquant des plantages et des gelsVeuillez noter que si vous rencontrez ce problème, vos anciennes sauvegardes conserveront l’élément vide, il est donc suggéré de générer de nouvelles sauvegardes et d’éviter les anciennes sauvegardes avec des éléments vides Un problème audio lié au réglage audio pendant l’attaque de cavalerie de Yosuke Un problème de progression qui se produit lors de l’entrée dans le château de Yukiko Problème connu où la quête 3 n’a pas pu être complétée par certains joueurs Films cinématiques optimisés pour une meilleure lecture qui provoquait un bégaiement Lors de l’utilisation de moniteurs haute résolution, résolution d’un problème d’application de la mise à l’échelle de la résolution de Windows 10 Correction d’un problème de gel lors de l’équipement d’un élément vide dans « Equiper » > Vêtements « Si vous avez un blanc, il em dans le menu Vêtements, assurez-vous de le supprimer car ces éléments vides peuvent toujours être dans vos données de jeu actuellement sauvegardées. Équiper des éléments vierges peut déclencher divers problèmes de gel dans d’autres endroits Résolution d’un verrouillage logiciel qui pouvait se produire après une attaque totale

La sortie PC de Persona 4 a été un grand succès pour l’éditeur Sega depuis son lancement le 14 juin. Avec plus d’un demi-million d’exemplaires vendus, elle a incité la société à envisager de porter plus de son catalogue sur PC à l’avenir.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.