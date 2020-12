Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous avons de bonnes nouvelles pour les fans de Persona 5 et les passionnés de musou. Il s’avère qu’une bande-annonce qui a déjà été supprimée a confirmé que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers aura une version occidentale.

Ce qui se passe, c’est qu’il y a quelques heures, on a découvert qu’une vidéo de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers était cachée sur YouTube. Il s’agit d’un trailer qui présente le jeu et confirme qu’il arrivera l’année prochaine dans notre région.

Selon la bande-annonce, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sera disponible à partir du 23 février. Cette version sera disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (via Steam).

Il est important de noter que la vidéo confirmant la sortie de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in the West a déjà été supprimée de YouTube. Cependant, dans LEVEL UP, nous avons confirmé que nous l’avons vu dans une source officielle et qu’il présentait les informations de lancement.

Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque ATLUS et Koei Tecmo rendront ces informations officielles.

Dans le cas où vous l’avez manqué: la franchise Persona a déjà dépassé un millionnaire d’exemplaires vendus.

Des nouvelles qui bougeaient, même si c’était déjà attendu

Cette nouvelle peut en surprendre peu. Ce qui se passe, c’est qu’il y a quelque temps, des informations sont apparues qui semblaient indiquer qu’un emplacement de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers était imminent. De plus, Koei Tecmo avait déjà laissé entendre qu’une sortie était prévue pour notre région.

Malgré cela, la nouvelle de l’arrivée de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a enthousiasmé de nombreux membres de la communauté. C’est normal, après tout c’est un spin-off intéressant qui a diverti le public au Japon.

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers en Amérique? Allez-vous y jouer quand il sera disponible? Dites le nous dans les commentaires.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers arrive le 23 février sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.