Persona 5 Strikers (connu sous le nom de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in Japan) est la suite directe du cinquième volet de cette saga Atlus qui a gagné de nombreux adeptes en Occident depuis la sortie de la troisième partie. Ainsi, bien que le llancement occidental, maintenant une nouvelle bande-annonce, qu’Atlus a par la suite retiré, indique une date précise à laquelle nous pouvons commencer à voyager à travers le pays du soleil levant avec le groupe de Phantom Thieves, celui qui a déjà volé nos cœurs dans le premier jeu. Montrez-nous votre vraie forme!

Persona 5 Strikers arrivera en Europe le 23 février 2021

Grâce au fait que les communautés Internet sont au courant de tout, nous avons maintenant pu voir la bande-annonce de Persona 5 Strikers, qu’Atlus a officiellement retirée, il est donc fort probable qu’elle ait été révélée à l’avance. Ainsi, le plus important, en plus de la confirmation du lancement européen de ce nouvel opus, est la confirmation de la date de lancement, puisque le prochain 23 février 2021Donc, l’attente pour pouvoir jouer à ce RPG d’action musclé ne sera pas beaucoup plus longue. De plus, dans cette bande-annonce, nous pouvons également voir que le titre arrivera doublé en anglais, avec les mêmes voix qui nous ont déjà accompagnés dans ces 140 heures minimum dont nous avons besoin pour pouvoir surmonter l’histoire de la version royale.

Donc, si vous êtes fan de Phantom Thieves, alors c’est une très bonne nouvelle pour vous, car en peu de temps, ils seront de retour pour voler la longueur et l’étendue du Japon dans Persona 5 Strikers. Et vous, avez-vous réussi à infiltrer un autre donjon faisant partie du métaverse?

