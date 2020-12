Il y a quelques jours, les alarmes liées à Persona 5 Strikers, la version occidentale de Persona 5 Scramble, puisque, dans un glissement, Atlus avait publié à l’avance la bande-annonce pour la confirmation de l’emplacement de ce titre. Comme c’était déjà plus qu’évident, l’annonce officielle n’était qu’une question de temps et, maintenant, nous avons eu accès au bande annonce qui était prévu pour laisser tomber la «bombe». Prêt à infiltrer à nouveau le Metaverse avec les Phantom Thieves?

Persona 5 Strikers officialise enfin son lancement dans l’Ouest, pour le 23 février 2021

Comme toujours, c’est via les réseaux sociaux que la bande-annonce avec la date de sortie a été révélée, et dans le cas de Persona 5 Strikers. Ainsi, dans la bande-annonce déjà officiellement révélée, on peut voir comment les Phantom Thieves pénètrent dans de nouveaux endroits du Metaverse qui se répandent dans tout le Japon, mais aussi comment ils affrontent de nouveaux ennemis qui leur compliqueront les choses. facile. De plus, le principal changement par rapport au titre original est le gameplay, puisque cette fois un titre musou-cut a été choisi très proche des éléments des RPG d’action, il faudra donc être plus attentif que jamais au mouvements ennemis si nous voulons sortir victorieux (et vivants) de ces cages.

Voir également

De cette façon, on ne peut que continuer à attendre que ce lancement officiel occidental de Persona 5 Strikers ait lieu, afin de connaître ces nouveaux endroits qui font partie du pays du soleil levant. Et vous, combien d’heures vous a-t-il fallu pour terminer le titre original (si vous avez l’une des plateformes sur lesquelles il est disponible)? Était-ce une tâche simple ou faites-vous partie de ceux qui aiment un vrai défi.

La source

en relation