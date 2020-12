La saga Persona est l’une des grandes révolutions pour les joueurs et c’est qu’elle nous offre un travail inattendu, avec une histoire pleine de mystères et de personnages qui ne cessent de nous étonner. Bien sûr, même si actuellement en Espagne nous pourrions déjà profiter Personne 5, de nombreux joueurs ont maintenu votre attention sur les illustrations de hack and slash qui, à ce jour, avait limité sa sortie au Japon.

Cette annonce est venue de la manière la plus inattendue et c’est a été divulgué via la chaîne officielle Atlus, depuis quelques minutes certains joueurs ont pu voir une bande-annonce confirmant l’arrivée de Persona 5 Strikes sur Nintendo Switch, PC et PlayStation 4 le 23 février 2021. Bien sûr, le tout dans une annonce qui n’a pas tardé à disparaître, malgré de toutes les preuves recueillies par les fans.

Le titre est arrivé cette année au Japon, étant l’un des grands souhaits des joueurs lors de la combinaison du style RPG du licence avec la touche hack and slash qui a l’air super. Pour cette raison, c’est l’une des œuvres que la plupart des joueurs attendent et qui, sans aucun doute, leur donneront de longues heures de jeu à leur arrivée, même si pour l’instant nous devons attendre qu’Atlus et SEGA fassent leur annonce officielle.

On s’attend à ce que cela arrive très bientôt, notamment en raison du fait qu’il a déjà une bande-annonce avec la date, bien que beaucoup estiment qu’il pourrait s’agir d’une annonce à faire lors du gala des Game Awards. Mais ce dont nous sommes clairs, c’est que nous sommes confrontés à un travail qui promet de longues heures de jeu et qui garantira aux joueurs une expérience unique. En attendant, il est possible profitez de Persona 5 Royal sur PlayStation 4.