Persona 5 Strikers Il est déjà en route vers l’Ouest et notre territoire arrivera le 23 février 2021, dans un peu plus d’un mois. Ainsi, comme ce lancement est déjà proche, il est normal que la société qui en a la responsabilité partage de nouvelles bandes-annonces, et comme il sera également disponible sur Nintendo Switch, c’est justement sur la chaîne Great N YouTube que nous avons pu voir quelques minutes plus que ce qui nous attend dans ces nouveaux domaines du Metaverse.

Persona 5 Strikers commence à montrer son gameplay en anglais

Persona 5 Strikers est la suite directe du cinquième titre de la “saga principale” d’Atlus et arrive maintenant en Occident avec doublage en anglais et avec des textes en espagnol. Ainsi, dans le dernier trailer partagé via les réseaux sociaux, on peut voir comment les Phantom Thieves entrent à nouveau dans le Metaverse, mais surtout, on peut voir (une fois de plus) que le gameplay est totalement différent de celui de leur prédécesseur. De plus, si nous voulions voir cette façon de jouer, depuis le portail anglophone Nintendo Tout ce qu’ils ont partagé une vidéo dans laquelle vous pouvez voir quelques minutes du jeu, donc de cette façon, il est plus que clair que Nous devrons combattre les ennemis d’une manière totalement nouvelle.

Voir également

Ainsi, nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre jusqu’à presque fin février 2021 pour savoir comment cette histoire se poursuit dans Persona 5 Strikers. Et vous, avez-vous joué son titre prédécesseur sur l’une des plateformes sur lesquelles il est disponible?

Source 1, source 2

en relation