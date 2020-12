Le nouveau jeu Atlus arrivera en Occident le 23 février sur PS4, Nintendo Switch et PC.

L’une des bonnes nouvelles de ces dernières semaines a été grâce à Atlus. Le prochain 23 février viendra à l’ouest Persona 5 Strikers, connu au Japon sous le nom de Scramble. Le titre sortira sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC, totalement traduit en espagnol. Cette semaine, nous avons eu la chance de voir la bande-annonce de lancement officielle du titre.

Désormais, grâce à une vidéo publiée par JVFrance après un évènement presse, on peut voir trente minutes de jeu par Persona 5 Strikers en anglais. Bien qu’il soit clair qu’il existe de nombreux gameplays du jeu en japonais, cette vidéo est particulièrement importante car c’est la première dans laquelle nous voyons tout traduit dans une autre langue, ainsi que le voix doublées en anglais.

Dans la vidéo, nous pouvons voir la ville, le jouabilité (qui diffère de Persona 5 et est plus proche d’un hybride entre un action-rpg et un musou), l’action du titre et, en général, le nouveau développement que ce jeu vidéo aura par rapport à sa préquelle. Pourtant, le studio en charge du jeu, Omega Force, a souligné que les nouveaux joueurs pourront également profiter du jeu, car il s’agit d’un nouvelle histoire.

Même ainsi, il est évident qu’en partageant l’univers et les personnages avec Persona 5, il idéal c’est avoir passé le titre précédent pour pouvoir comprendre plus l’histoire. Le jeu vidéo viendra également sur PC, ce qui a surpris et aimé les joueurs de la plate-forme, mais qui vient confirmer ce que SEGA a annoncé il y a quelques mois en déclarant qu’il apporterait plus de jeux sur PC après le succès de Persona 4 Golden sur Steam.

