La première de Persona 5 Strikers est l’une des plus recherchées depuis son arrivée au Japon. En fait, lorsque les fans occidentaux ont réalisé qu’il ne sortirait finalement que dans le pays susmentionné, beaucoup n’ont pas hésité à demander cette version, à demander à la société de la considérer, ce qui est heureusement devenu l’un des grosses surprises pour cette année.

Enfin, Persona 5 Strikers verra le jour en février 2021 et, comme les joueurs ont tellement hâte de voir leur grande action, finalement la société nous présente progressivement cela à partir de bandes-annonces. De cette façon, nous avons devant nous une nouvelle façon de profiter de Persona 5 Strikers avec une nouvelle bande-annonce que vous pouvez trouver sur cette nouvelle et où l’action est plus que présente.

Persona 5 Strikers | Atlus

Comme les joueurs le savent, Persona 5 Strikers n’est pas seulement une question de jeu de rôle, mais au contraire, les joueurs sont confrontés à une proposition spectaculaire dans laquelle les personnages que nous connaissions si bien dans Persona 5 surmontent leurs ennemis de nouvelles manières. Poursuivant leurs capacités uniques et leurs armes les plus spectaculaires, ils devront réussir à vaincre le nombre d’ennemis qui apparaissent.

Persona 5 Strikers sera disponible sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 4. C’est l’une des propositions Atlus les plus recherchées et où les joueurs ont une nouvelle opportunité de tester leurs compétences. Tout cela avec une expérience unique qui garantira que nous pourrons connaître une nouvelle histoire ou même la vivre de manière beaucoup plus directe.