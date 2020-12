Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux l’annonce s’est répandue comme une traînée de poudre qui Persona 5 Strikers, la version occidentale de Persona 5 Scramble arriverait en février 2021, comme on l’appelait dans un bande-annonce qui a été publiée à l’avance et que les responsables du jeu se sont retirés rapidement. Cependant, que un d officiel devrait arriver à un moment donné, et maintenant Atlus a publié une image énigmatique qui semble indiquer que précisément le le 8 décembre 2020. Prends ton coeur!

Persona 5 Strikers serait officiellement annoncé le 8 décembre 2020

Nos communications ont été interceptées par les Phantom Thieves. Tout sera révélé le 8 décembre: https://t.co/OM8cCvLnwt pic.twitter.com/hdeYBaDDY4 – Officiel ATLUS West (@Atlus_West) 4 décembre 2020

Il est clair que le réseau social Twitter est l’un des favoris des entreprises pour faire des annonces concernant leurs prochains titres et, dans ce cas, Atsus n’a pas fait exception. Comme il l’a publié dans un Tweet via son compte western officiel, le 8 décembre, il y aura une annonce relative aux Phantom Thieves et, en tenant compte du fait qu’il y a quelques jours la bande-annonce en anglais de Persona 5 a été publiée par erreur. Grévistes, cette annonce est très probablement la confirmation officielle que cette suite du genre musou / action RPG est en train de disparaître. Bien que nous ne sachions toujours rien sur les langues, il peut également être annoncé ce jour-là que le jeu sera traduit en espagnol, compte tenu de la bonne réception de Persona 5 Royal ou d’autres titres dans lesquels la langue espagnole a été mise.

Voir également

Quoi qu’il en soit, il ne reste plus qu’à attendre quelques jours pour enfin sortir des doutes sur la supposée annonce officielle de Persona 5 Strikers. Et vous, avez-vous déjà consacré une bonne quantité d’heures de votre vie à vous infiltrer avec les Phantom Thieves dans le Metaverse et dans l’esprit des malfaiteurs?

La source

en relation