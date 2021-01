Persona 5 Strikers Il est déjà en route vers l’Ouest et le prochain viendra sur notre territoire 23 février 2021, en un peu plus d’un mois. Ainsi, puisque ce lancement est déjà proche, il est normal que la société qui en a la responsabilité partage de nouvelles bandes-annonces, et comme il sera également disponible sur Nintendo Switch, c’est désormais à travers les différents réseaux sociaux que ceux en charge de sa distribution nous ont montré une nouvelle vidéo dans laquelle nous sommes présentés aux voleurs Fanstasma. Il est temps de montrer ce dont ils sont capables dans le métaverse!

Persona 5 Strikers révèle ses protagonistes dans une nouvelle bande-annonce pleine d’action

Les voleurs fantômes sont de retour en pleine puissance! Utilisez chacun de leur style de combat unique pour inverser le cours de la bataille et libérer le cœur des innocents! Êtes-vous prêt à riposter? 🔥 pic.twitter.com/Tgyq7AbG6S – Koch Media Spain (@KochMedia_es) 27 janvier 2021

Voir également

Il y a beaucoup de fans de la saga persona qui attendent comme de l’eau en mai (même si elle sort en février) la sortie de Persona 5 Strikers, le RPG d’action avec des touches du genre musou qui sert de suite au titre original . Ainsi, dans la dernière vidéo qui a été partagée via les réseaux sociaux, on peut voir une présentation de ses protagonistes, ou bien, de presque tous, puisque, comme cela s’est produit avec les présentations des bandes-annonces japonaises, un dernier personnage pour le faire une surprise pour les joueurs lorsqu’ils entrent dans le Metaverse.

De cette façon, et avec cette nouvelle bande-annonce sous le bras, la seule chose que nous pouvons continuer à faire est d’être un peu plus patient, jusqu’à ce que Persona 5 Strikers atteigne les magasins de notre territoire. Et vous, combien d’heures avez-vous déjà accompagné ce groupe le plus diversifié?

La source

en relation