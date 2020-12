L’action musou de la saga Persona fait définitivement le saut vers l’Ouest et son arrivée est officielle.

Les informations contenues dans une bande-annonce vidéo sur YouTube ont été divulguées il y a quelques jours, mais maintenant, Atlus a officialisé l’arrivée de Persona 5 Strikers à l’Ouest. Le genre musou continue d’élargir ses horizons, cette fois avec l’un des Les sagas RPG qui ont gagné le plus de popularité dans les médias ces derniers mois. Le jeu, connu au Japon sous le nom de Persona 5 Scramble, arrive ensuite sur PS4, Nintendo Switch et PC 23 février 2021. Et cela a été confirmé par une nouvelle bande-annonce.

Le jeu a été mis en vente début 2020 au Japon et, compte tenu de l’expansion de la saga Persona, qui dépasse désormais les 13 millions de jeux vendus dans le monde, ainsi que du succès de Persona 4 sur Steam, ils ont été des raisons largement suffisant pour amener Persona 5 Strikers au reste du monde, en soulignant en particulier qu’il arrivera traduit en espagnol.

Persona 5 Strikers arrivera avec des sous-titres espagnolsLa description officielle du jeu indique que “Persona 5 Strikers emmène les joueurs à un road trip épique avec les Phantom Thieves, où ils lutteront contre la corruption qui sévit dans les villes du Japon. Les vacances d’été avec des amis proches prennent une tournure inattendue lorsqu’une réalité déformée émerge, “mettant les joueurs dans la mêlée pour découvrir la vérité cachée.

Ce spin-off s’éloigne du gameplay habituel pour offrir un système de combat hybride qui combine action et combat frénétique avec des séquences dans lesquelles la planification du prochain mouvement sera importante. En plus de son action musou, il y aura certain composante tactique et pour cela nous pourrons utiliser tous les voleurs fantômes, chacun avec des capacités spécifiques et avec la possibilité d’invoquer son peuple.

