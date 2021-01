Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/01/2021 13:27

Au fil des ans, de nombreux fans ont essayé de deviner la conclusion de Une pièce. À travers des vidéos, des théories et plus encore, les adeptes du travail de Eiichirō Oda ont fait de leur mieux pour révéler comment les aventures de Luffy et le reste du Équipage du chapeau de paille. Cependant, il semble que personne n’ait été «même près» de le faire.

D’accord avec Yuuji Iwasaki, l’un des nouveaux éditeurs de mangas qui sait déjà quelle est la véritable fin de la série, personne n’a encore réussi à l’atteindre et qui a vu de nombreuses théories sur Internet.

“Le rédacteur actuel de One Piece, Iwasaki, a appris la fin de One Piece le jour de son 24e anniversaire. Il regarde également des vidéos de théories de fans, et dit qu’aucune d’entre elles ne s’est approchée de la réponse.”

Dans des sujets connexes, le millième chapitre de l’anime a été récemment publié et vous pouvez voir ici le message spécial que ses créateurs ont dédié aux fans.

La source: Eten Boby

