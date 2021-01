Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 10h13

À la fin de l’année dernière, il a été annoncé que Peter Moore, un cadre qui travaillait chez Xbox et SEGA, reviendrait dans l’industrie du jeu vidéo en tant que membre du conseil d’administration de Nifty Games, après avoir quitté en 2017 son poste chez EA. Maintenant, Il a été révélé que ce ne sera pas le seul poste du manager, car il fait désormais partie de Unity.

À travers un tweet, Moore a confirmé que Unity, une entreprise reconnue pour son moteur graphique, rejoindra en tant que vice-président senior et directeur général des sports et du divertissement. Voici ce qu’il a commenté:

«Ce n’est pas la plus grande nouvelle du jour, mais je suis heureux d’annoncer que j’ai rejoint l’équipe incroyablement talentueuse de @ unity3d en tant que vice-président senior et directeur général des sports et du divertissement en direct. Ravi de rencontrer autant d’amis de l’industrie alors que nous travaillons sur des trucs vraiment cool. Plus à venir … “