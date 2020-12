Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/12/2020 12h00

Après trois ans d’absence, Peter Moore revient dans l’industrie du jeu vidéo. Comme vous le savez, Moore a travaillé dans ce milieu depuis la fin du XXe siècle, passant par des sociétés telles que SEGA of America, Microsoft et EA. En 2017, le manager a quitté son poste dans l’entreprise FIFA, pour devenir directeur général du Liverpool FC

Selon GamesIndustry.biz, Moore conservera son poste de PDG du Liverpool FC, mais va maintenant rejoindre le conseil d’administration de Nifty Games, un studio et éditeur spécialisé dans les jeux de sports mobiles sous licence. Voici ce que le manager a commenté concernant son nouveau poste:

«Je suis ravi de rejoindre [a Nifty Games] et j’ai hâte de travailler avec les fondateurs Jon Middleton, Pete Wanat et toute l’équipe alors que nous créons un nouveau genre de jeux sportifs. Nous avons une énorme opportunité devant nous. “

Peter Moore a commencé sa carrière dans l’industrie du jeu vidéo avec SEGA of America à l’époque de Dreamcast. En 2003, il rejoint Microsoft, où il est en charge du développement de jeux comme Halo 2 et GTA IV, il est également responsable du lancement de la Xbox 360 en tant que vice-président de la division Interactive Entertainment Business de Microsoft. En 2007, il rejoint EA, où il est finalement devenu le chef de l’exploitation de l’entreprise. En 2017, une décennie plus tard, il quitte ce poste et prend le poste de PDG du Liverpool FC, mais son parcours le ramène dans ce milieu.

Via: GamesIndustry.biz

