Sans aucun doute, l’un des dirigeants les plus prospères de l’industrie du jeu vidéo est Peter Moore, dont on se souvient pour avoir positionné la Xbox et avoir été un acteur clé de la montée en puissance de la marque à l’ère de la Xbox 360. De même, Moore Il a fait de même avec Electronic Arts car, sous son commandement, la société a atteint le niveau commercial suivant. Le succès de cet homme d’affaires a été tel qu’il s’est même aventuré dans le football avec le Liverpool FC d’Angleterre, étant responsable de ce nouvel âge d’or pour les Reds. Maintenant, Moore pointe vers d’autres aventures et l’une d’entre elles a commencé aujourd’hui.

Par le biais d’une publication sur son compte Twitter officiel, Peter Moore a annoncé qu’à compter d’aujourd’hui, il faisait partie de Unity, la société responsable du moteur utilisé dans les jeux vidéo mais sans s’y limiter, en tant que vice-président et directeur général du division des sports et du divertissement. Bien qu’elle n’ait pas révélé de détails sur ce qu’elle fera dans ce nouveau poste, Moore a déclaré que cette nouvelle aventure la passionnait beaucoup et plus car elle avait rencontré des visages bien connus dans l’industrie du jeu vidéo, avec lesquels elle pourra retravailler.

Ce n’est pas la plus grande nouvelle du jour, mais je suis ravi d’annoncer que j’ai rejoint l’équipe incroyablement talentueuse de @ unity3d en tant que SVP et directeur général des sports et du divertissement en direct. Ravi de retrouver autant d’amis de l’industrie alors que nous travaillons sur des trucs vraiment cool. Plus à venir … – Peter Moore (@PeterMooreLFC) 20 janvier 2021

En tant qu’homme qui réussit, il est évident que Moore ne manque pas d’offres d’emploi et après avoir annoncé son départ du Liverpool FC, il a rapporté avoir rejoint le conseil d’administration de Nifty Games, développeur et distributeur de jeux de sport sous licence pour téléphones mobiles.

Récemment, ce manager a été impliqué dans la polémique après avoir considéré que les coffres à butin utilisés dans les jeux vidéo ne comportent pas d’éléments pour être considérés comme des paris, une déclaration qui divisait les opinions à un moment où leur réglementation est recherchée.

