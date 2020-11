Vous permet de définir des limites de dépenses hebdomadaires sur les Points FIFA et sur le nombre de packs achetés.

Micropaiements Ils sont dans la ligne de mire des acteurs et des institutions depuis plusieurs années. Une pratique qui, combinée avec les boîtes à butinPour beaucoup, ils constituent un jeu de hasard avec le danger de promouvoir le jeu chez les jeunes joueurs. En ce sens, FIFA 21 et la saga FIFA en général ont toujours été l’un des jeux les plus controversés, d’une certaine manière Équipe ultime avec un grand nombre d’utilisateurs mineurs, et qui tourne autour du achat de packs de joueurs comme boîtes à butin.

En fait, le mois dernier, nous avons appris que les tribunaux des Pays-Bas avaient condamné EA Sports à retirer les micropaiements de la saga FIFA dans leur pays sous peine de sanctions. Et maintenant, après plusieurs années de livraisons inchangées, et avec une pression croissante, l’entreprise faites vos premiers pas pour résoudre le problème. Selon Electronic Arts sur son site officiel, FIFA 21 reçoit une nouvelle fonction ce mois-ci afin que les joueurs puissent limiter et contrôler vos dépenses en micropaiements.

La nouvelle fonction, nommée ‘Temps de jeu FIFA‘est maintenant disponible dans FIFA 21 pour PC, et viendra sur Xbox One et PS4 dans une mise à jour du 17 novembre. Cette option affiche un journal hebdomadaire de vos parties, depuis les heures de jeu et le nombre de parties jusqu’à la quantité de Points FIFA acquis – la devise de paiement du jeu – ou le nombre de packs achetés dans FUT. Mais pas seulement cela, mais cela permet également fixer des limites hebdomadaires dans chacun de ces aspects, qu’il s’agisse du nombre de jeux auxquels vous pouvez jouer ou des dépenses en enveloppes et en points.

La fonctionnalité vous permet de limiter les dépenses hebdomadaires en Points FIFA et l’achat de packsUn outil très utile dans le prévention de la dépendance qui découlent généralement de ces éléments de hasard, à la fois pour les joueurs adultes qui recherchent une plus grande maîtrise de soi, et pour ces parents qui ont peur par les habitudes de jeu de leurs enfants. Bien sûr, il sera également inclus dans les versions de prochaine génération de FIFA 21 lors de leur mise en vente en décembre. Ce n’est pas une avancée aussi importante que le serait le retrait de ces pratiques, mais c’est quand même un pas dans la direction positive.

FIFA 21 est disponible à partir d’octobre sur la génération actuelle de consoles, et à venir sur PS5 et Xbox Series X et S le 4 décembre. Un jeu qui a également clôturé le mois d’octobre en tant que best-seller en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Si vous souhaitez en savoir plus sur leur offre, voici l’analyse de FIFA 21. Aussi, avec l’arrivée des nouvelles consoles, voici notre analyse de PlayStation 5, et c’est l’analyse de Xbox Series X et S.

En savoir plus sur: FIFA 21, FIFA 21: Ultimate Team, EA Sports, Micropaiements, Loot Boxes, Loot Box et Addiction and Video Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');