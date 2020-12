Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les Game Awards 2020 ont récompensé des studios et des jeux exceptionnels lors d’un événement riche en annonces et en révélations engageantes. Le grand gagnant de la soirée était sans aucun doute The Last of Us: Part II, un titre qui a remporté le jeu de l’année et d’autres distinctions.

Divers studios et créatifs de l’industrie ont profité du prix pour reconnaître le travail de Naughty Dog, une étude qui a reçu le plus grand nombre de distinctions. La Xbox n’a pas fait exception, puisque Phil Spencer, responsable de la marque, a dédié un court message au studio Sony et PlayStation.

D’autre part, Spencer a également reconnu le travail de Dontnod Entertainment, une étude qui a été récompensée par Tell Me Why, un jeu distribué par Xbox Game Studios.

Dans le cas où vous l’avez manqué: rencontrez tous les lauréats des Game Awards 2020

Spencer a reconnu le succès de The Last of Us: Part II aux Game Awards 2020

Comme nous l’avons mentionné, The Last of Us: Part II a non seulement remporté la statuette du jeu de l’année aux Game Awards 2020, mais également dans les catégories Meilleure réalisation, Meilleur design audio, Meilleur jeu d’action / aventure, Innovation en accessibilité, meilleures performances et meilleur récit.

Cela lui a valu la reconnaissance de Spencer, qui a commenté sur Twitter le post où il était annoncé que The Last of Us: Part II était le plus grand gagnant. Le dirigeant de Xbox a félicité Neil Druckmann, responsable de la suite et désormais co-président de Naughty Dog.

“Félicitations à Neil Druckmann et à l’équipe de Naughty Dog, un super jeu d’un grand studio”, a été le court message que Spencer a partagé sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, Druckmann a répondu à Spencer et l’a simplement remerciée pour ses félicitations.

Une partie de la communauté a célébré le geste de Spencer avec Naughty Dog et a également profité de l’occasion pour féliciter Druckmann pour ses récentes réalisations.

D’autre part, Spencer a adressé une félicitation à toute l’équipe de Dontnod Entertainment, puisque Tell Me Why a également été décerné aux Game Awards 2020. Le titre pour les consoles Xbox et PC a remporté dans la catégorie Impact Games, où il a concouru contre des titres indépendants exceptionnels .

Merci, Phil! – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 décembre 2020

Félicitations à tous les nominés et tellement génial de voir le travail de @DONTNOD_Ent sur @TellMeWhyGame reconnu pour le jeu important qu’il est. https://t.co/C8RCiY3c6X – Phil Spencer (@ XboxP3) 11 décembre 2020

Dans le cas où vous l’avez manqué: Druckmann sera-t-il toujours scénariste sur Naughty Dog? Le gestionnaire le clarifie

The Last of Us: Part II peut être joué sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations à ce sujet. En revanche, voici toute l’actualité de notre couverture des Game Awards 2020.

La source