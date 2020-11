Dans le même temps, le patron de la Xbox se dit très content de la progression du jeu.

Phil Spencer, chef de la division Xbox, a accordé plusieurs interviews ces dernières semaines à l’occasion de la Lancement de la Xbox Series X et S. Maintenant, avec la console dans les magasins du monde entier, le directeur a regardé en arrière pour admettre certaines erreurs du passé. Comme pour Halo Infinite, qui devait être le produit phare du nouveau système, mais son lancement a été retardé jusqu’en 2021.

C’est une erreur et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas faire Phil SpencerIl l’a fait dans une interview avec un collègue de Gamespot. Les anneaux ne sont pas lourds lorsqu’il s’agit de reconnaître des situations qui auraient pu être gérées différemment dans la Xbox. “Il a été une erreur de ma part d’ouvrir le Showcase en juillet dernier avec Halo Infinite et quelques semaines plus tard, il a fallu changer la date “, déclare Spencer. Le chef de la division des jeux vidéo de Microsoft admet se sentir mal à l’idée de créer une attente avec laquelle il allait être un lancement phare, puis de devoir modifier son arrivée “C’est une erreur et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas faire”, insiste-t-il.

D’un autre côté, Spencer, qui a récemment admis jouer un peu Elden Ring, a également déclaré qu’il suivait de très près le développement de Halo Infinite. Il affirme se sentir très calme avec le chemin que prend le développement et assure qu’il se sent “très bien avec l’équipe et leur vision de l’endroit où Halo devrait allerIl dit aussi qu’il pense que certaines personnes «voulaient que Halo Infinite soit ce jeu réaliste et réaliste qui ressemblait au monde réel lorsque nous l’avons montré pour la première fois. Et pour ceux d’entre nous qui sont dans Halo depuis longtemps, cela n’a jamais été Halo. Il a toujours eu une certaine palette et un certain look. “

Avec Spencer calme avec la direction que prend Halo Infinite, il ne reste plus qu’à attendre que les mois passent et nous pouvons en apprendre plus sur le nouvel épisode de ce qui est probablement le la saga la plus importante pour Microsoft. Le côté positif de cette présentation de juillet est qu’ils ont même fait une chemise sur Xbox avec le meme Craig the Brute.

Plus d’informations sur: Xbox Series X, Microsoft, Phil Spencer et Halo Infinite.

