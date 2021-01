Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que la Xbox soit sur le marché depuis près de 20 ans, elle est entrée ces dernières années dans une période évolutive très importante, car elle renforce la capacité créative de ses études internes. L’exemple le plus clair a été l’annonce de l’achat de Bethesda en 2020. Ce processus de développement se poursuivra et récemment le responsable de la Xbox a mentionné que ce processus se poursuivrait et a donné un aperçu des projets passionnants de la marque pour la décennie qui commence.

Dans le dernier podcast diffusé par le directeur principal des communications d’entreprise de Microsoft, Larry «Major Nelson» Hryb (via Twinfinite), le patron de la Xbox, Phil Spencer, a participé et a profité de l’occasion pour parler de ce qui est à venir dans un proche avenir et loin de la marque.

Le responsable a mentionné que l’activité Xbox est sur la bonne voie et a montré que la contribution des équipes Bethesda sera “très très critique” pour les progrès de l’entreprise et a suggéré que cela pourrait même être vu à partir de l’année prochaine, 2021, comme ce sera le cas. «une partie importante de celui-ci». Spencer s’est également dit “incroyablement excité” pour des jeux comme Starfield et d’autres titres qui n’ont pas été annoncés.

Bien que tout soit presque prêt, l’approbation finale sera finalisée en 2021 et il ne peut pas attendre la conclusion de l’accord avant de pouvoir enfin commencer à travailler comme une seule entité.

Trouver: Xbox a mentionné qu’elle ne supprimera pas les jeux Bethesda de PlayStation ou de Nintendo Switch.

Spencer a suggéré de nombreuses surprises pour 2021 et la prochaine décennie

Sur le podcast, Spencer a également abordé le contenu en route vers Xbox. En général, la création a divisé l’avenir de la marque Xbox en «horizons». Comme il l’explique, Horizon 0 est l’année prochaine, tandis qu’Horizon 1 est celui qui couvre les 2 ou 3 prochaines années et enfin il y a Horizon 2, qui peut être défini comme l’avenir à long terme pour Xbox, car il comprend tout le contenu qui arrivera dans 3 à 10 ans. Dans cette période, il y a des plans qui n’ont pas pu se concrétiser, mais d’autres qui pourraient, comme la rétrocompatibilité.

Bien que cela puisse sembler un peu lointain, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir les premières surprises de la marque car il anticipait certaines choses pour lesquelles il est “incroyablement excité” et nous pourrions même commencer à en entendre parler en 2021 et 2022 et ils pourraient susciter autant d’enthousiasme que Project xCloud et Game Pass.

Spencer a également suggéré que si 2020 était une excellente année pour Game Pass, 2021 sera encore meilleure, en particulier en raison de la gamme de jeux et de l’augmentation de la portée du service.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Phil Spencer n’aime pas la guerre sur console.

Que pensez-vous des commentaires de Spencer? Êtes-vous optimiste pour l’avenir de la marque Xbox? Qu’est-ce qui vous passionne le plus? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’en 2021, la marque Xbox aura 20 ans, car en 2001, la division des jeux vidéo de Microsoft a été officiellement créée avec le lancement de la Xbox d’origine, ainsi que de son jeu phare Halo. Cette année, ce sera donc également le 20e anniversaire de la franchise et précisément à un moment donné en 2021, le nouvel épisode de la série fera ses débuts. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Phil Spencer ou Bethesda en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2