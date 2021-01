Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 01/04/2021 9:45 am

Si beaucoup attendaient avec impatience l’arrivée de la nouvelle génération, le public a été confronté à un gros problème: la pénurie d’unités. Cet inconvénient est présent depuis le 10 novembre dernier avec l’arrivée du Xbox Series X et Series S. Maintenant, lors d’une récente interview avec le major Nelson, Phil Spencer, directeur de la Xbox, a parlé un peu plus de cette situation.

Interrogé sur le manque de consoles sur le marché, Spencer a mentionné que ils travaillent déjà à offrir aux utilisateurs autant de nouvelles consoles que possible. Voici ce qu’il a commenté:

«Nous avons réussi à lancer les consoles et nous souhaitons en avoir plus. Il y a des gens qui disent: «Pourquoi n’avez-vous pas construit plus? Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt? Pourquoi ne les avez-vous pas envoyés plus tôt? Je veux dire toutes ces choses, et cela se résume vraiment à la physique et à l’ingénierie. Nous ne les ralentissons pas, nous les construisons aussi vite que possible, nous avons toutes les lignes de production opérationnelles ».