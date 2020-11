Le patron de Xbox loue le travail des entreprises pour démarrer une génération pendant la pandémie.

La Xbox Series X et la Xbox Series S sont désormais disponibles dans les magasins du monde entier. Eh bien, pour ceux qui peuvent en trouver un. Et c’est qu’il y a une telle demande pour la nouvelle génération de consoles, que les nouvelles unités volent avant même de marcher sur les réserves. En fait, Tim Stuart, directeur de Microsoft, a commenté hier qu’il prévoyait une pénurie de consoles jusqu’en mars dernier. Et maintenant, Phil Spencer est revenu sur cette question, qui s’excuse également pour le manque de stock.

Nous essayons d’en distribuer le plus possible, mais la demande est trop forte Phil Spencer“Le message numéro un, que je reçois encore et encore, est” il est très difficile de se procurer des consoles en ce moment “, et vous savez, Je m’en excuse vraiment“a commenté Phil Spencer lors d’une récente GlitchCon en direct (via GamingBolt), à partir de 5 h 49 du matin de l’émission.” autant que possible, mais la demande est tout simplement trop élevée“.

Comme beaucoup le comprendront, l’année 2020 apporte des défis au niveau logistique pour les entreprises, pour cette raison que nous connaissons tous très bien. Et bien que Spencer regrette qu’il n’y ait pas de consoles pour tous les fans, elle veut loue le travail de chacun dans ces versions, à la fois son équipe Xbox et ses rivaux PlayStation, ainsi que le reste des entreprises du secteur: “Mais c’était génial [el lanzamiento]. Les développeurs ont fait travail incroyable. “

Félicitations à toutes les équipes, Sony et notre Phil Spencer“Je veux dire, cela a été une année folle, folle, avec toutes sortes d’obstacles pour terminer les jeux et avoir une plate-forme prête, alors félicitations à toutes les équipes, à la fois Sony et la nôtre, et tout le monde dans des sociétés tierces, pour avoir réussi à faire les choses que nous avons faites, ça a tout simplement été fantastique«Ce n’est pas la première fois que Phil Spencer traite ce problème, qui anticipait déjà ce manque de stock pour ses consoles en octobre, sur la base des données de réservation.

Les Xbox Series X et S ont fait leurs débuts dans le monde en dernier 10 novembre, avec une première que Spencer lui-même a qualifiée de meilleur lancement historique d’une nouvelle Xbox, basée sur les ventes. Malgré cela, l’exécutif reste ferme dans sa décision de ne pas proposer au public les chiffres de vente de ses produits. Ces derniers temps, ceux de Redmond ont également parlé du lancement de futurs jeux Bethesda, bien que si vous souhaitez en savoir plus sur les nouvelles consoles, dans notre analyse de la Xbox Series X et S, vous avez ce que vous recherchez.

