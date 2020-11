Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les problèmes raciaux aux États-Unis ont finalement trouvé une résonance dans différents secteurs et contrairement à ce qui s’est passé au cours des dernières décennies, il semble y avoir une volonté de changer les choses. Sur le lieu de travail, bien qu’il y ait beaucoup à faire, les entreprises les plus importantes se sont engagées à remédier à cette situation. L’un d’eux, Microsoft, s’est engagé à doubler le nombre de travailleurs afro-américains, et Phil Spencer pense que la Xbox devrait également faire sa part.

Lors d’un entretien avec Kotaku, Phil Spencer, patron de la Xbox et vice-président de la division des jeux de Microsoft, a parlé de l’engagement de l’entreprise à lutter contre le racisme et de ce que Xbox doit faire pour réagir de manière appropriée. Selon le patron de la Xbox, le meilleur moyen de faire passer le message est de donner de la visibilité à une nouvelle génération de leaders qui illustrent cette diversité: “le domaine où je pense vraiment que nous devons nous concentrer davantage en tant qu’industrie, y compris ma propre équipe, C’est celle de ces leaders visibles, parce qu’il y a eu une génération où cela ne s’est pas produit, parce que les gens qui ont augmenté chez Microsoft sont des gens comme moi. [blanca] et nous n’avons pas besoin de plus de personnes comme moi dans notre organisation. Nous avons besoin d’une équipe plus diversifiée. Donc, je dirais que, pour notre approche du moment, je pense à la représentation. “

D’autre part, Spencer a souligné que l’idée d’adopter la diversité et d’en faire la norme, en particulier dans les postes clés, n’est pas due à une simple modification des nombres qui rendent compte de la représentation, mais à la réalisation de conditions idéales dans le Des équipes de travail Xbox pour que les employés se sentent à l’aise et autonomes.

