Si la nouvelle génération de consoles a su surmonter les difficultés de la pandémie pour assurer son lancement en novembre de cette année, après l’effervescence est venue la réalité du marché et le battage médiatique a provoqué une pénurie, soit en raison du grand nombre d’acteurs qui voulaient acheter un ou pour la scène de revente qu’il a fait de son propre chef pour gagner de l’argent. Dans le cas de la Xbox Series X, la situation n’a pas changé et pour le moment il ne reste plus qu’à faire confiance aux propos de Phil Spencer, qui s’est exprimé sur ce sujet.

Phil Spencer dit qu’ils fabriquent la Xbox Series X aussi vite que possible

Lors de sa participation au podcast Major Nelson, Phil Spencer, chef de la Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, a évoqué la situation de pénurie de la Xbox Series X, ce qui a conduit la société nord-américaine à annoncer que la pénurie se poursuivra. jusqu’à la mi-2021. En ce sens, Spencer a assuré que la Xbox travaillait aussi vite que possible pour fabriquer la Xbox Series X et répondre dans une certaine mesure à l’attente de la console la plus puissante du monde.

De même, le patron de la Xbox a souligné que toutes les lignes de fabrication et de distribution fonctionnent correctement et qu’ils essaient d’avoir autant d’unités prêtes que possible, bien que dans les conditions imposées par la pandémie, une situation qui change considérablement les plans de lancement d’une console. . À cet égard, Spencer a reconnu qu’à l’heure actuelle, il n’était pas possible de répondre à la demande de consoles sur le marché et a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un problème exclusif pour Xbox, faisant allusion au fait que la même chose se passe avec PlayStation 5.

