Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques mois, nous avons eu l’occasion de jeter un premier regard sur le gameplay de Halo Infinite, le titre qui attire le plus l’attention des fans de Xbox. Bien que la présentation, qui a eu lieu en juillet, n’ait pas été la meilleure, les fans s’en souviennent très bien car c’est au moment où le Graig el Brute est devenu célèbre, on peut même dire qu’il a éclipsé le Master Chief. Eh bien, la popularité de Craig est tombée si bien sur Xbox à tel point que les t-shirts ont été fabriqués avec son visage emblématique.

La présentation Xbox de juillet n’a pas présenté une qualité prometteuse en termes de graphisme, et a mis en évidence la mauvaise animation des visages des ennemis du Master Chief et l’un d’entre eux était les Brutes, en particulier celui que les internautes ont surnommé plus tard “Craig”.

Le personnage est rapidement devenu un mème et même l’équipe de Xbox Game Studios l’a accueilli, car même Phil Spencer, le patron de la Xbox, a fait de lui la mascotte de la marque. Si vous pensiez que la renommée de ce personnage s’arrêterait là, vous vous trompez, car Phil Spencer a révélé qu’ils fabriquaient des T-shirts avec son visage.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Domino’s Pizza s’est également joint aux blagues sur Halo.

Xbox a accueilli Craig the Brute meme

Dans une interview avec GameSpot, le manager Xbox a parlé de divers détails de la marque, tels que l’avenir de la Xbox et le statut de Halo. Précisément sur ce dernier sujet, le site en a profité pour interroger Spencer sur le personnage acclamé Craig the Brute, et sa réponse était très intéressante, car non seulement il croit qu’il aura une place indélébile dans un proche avenir de la série, mais il a également donné sachez que l’équipe a des chemises avec son visage.

Après cette révélation, vous voulez sûrement voir cette chemise dont Spencer parle, mais malheureusement, le manager ne l’a pas montrée car il ne la portait pas et jusqu’à présent, personne de 343 industries ou Xbox ne s’est vanté publiquement.

«Nous avons en fait ces chemises, je ne les ai pas portées aujourd’hui, qui portent le visage de Craig. J’adore le fait que l’équipe ait accepté cela, c’était hilarant. Oui, je pense que Craig restera de nombreuses décennies dans la tradition de Halo. Vous verrez leurs images n’importe où. Ouais. Probablement à des matchs quelque part », commenta Spencer.

Que pensez-vous de Craig the Brute? Avez-vous trouvé que c’était un bon mème? Dites le nous dans les commentaires.

La meilleure façon de répondre aux blagues de fans est par l’humour, et Microsoft a prouvé qu’il faisait bien ces derniers mois. En plus du mème Halo, la société a adopté de manière comique plusieurs mèmes Xbox Series X | S et l’un des plus frappants était sans aucun doute le mème du réfrigérateur Xbox Series X, qui en a non seulement fait une réalité, mais qui en a également fait don. un à un fan chanceux et pourrait même envisager de vendre des mini-réfrigérateurs au public.

Halo Infinite n’a toujours pas de date de sortie, mais après son retard, il devrait faire ses débuts en 2021 sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source