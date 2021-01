Le leader est enthousiasmé par le potentiel des Xbox Game Studios à exceller dans ces genres.

L’achat de Bethesda par Microsoft a été l’une des plus grandes nouvelles de 2020 dans l’industrie du jeu vidéo. Xbox prend un coup avec certains des études et jeux le plus important du secteur, de la saga DOOM aux franchises comme l’univers Fallout, sans oublier l’intérêt suscité par de futurs projets tels que The Elder Scrolls VI et le mystérieux Starfield. Mais le plus important à propos de cet achat, dit-il Phil Spencer, c’est ainsi que vous tirerez parti du potentiel des Xbox Game Studios pour créer grands RPG et tireurs premier niveau.

Dans le dernier podcast Xbox pour clôturer 2020, le leader de la marque a longuement parlé sur l’achat de Bethesda avec son partenaire Larry Hryb. En fait, comme nous l’avons partagé ce week-end, Spencer a garanti que Bethesda serait une grande partie de l’avenir de Xbox. Mais il a également parlé du potentiel que ses études lui offrent pour transformer la plateforme en tout. une merveille de RPG et de FPS: “Je crois que [los equipos de Bethesda] ils vont être un ajout incroyable à nos études. “

“Quand je pense à notre capacité à faire des RPG avec Obsidian, avec inXile, avec le travail réalisé par Playground, qui travaille désormais avec Fable, et évidemment avec ce qu’ils savent faire chez Bethesda … une immense capacité»dit Spencer, qui ajoute:« Je pense à notre capacité à faire FPS avec identifiant [Software], et évidemment avec 343 [Industries], et dans le travail que nous pouvons faire ici. Nous venons de doubler la taille de nos studios internes avec l’arrivée de Bethesda, qui est Quelque chose d’incroyable quand vous y pensez. “

A cela, Larry Hryb ajoute que «les nombres sont doublés, mais à d’autres égards, nous les quadruplons pratiquement. comme pour le catalogueNon? “Rappelez-vous qu’avec cet achat, Microsoft détiendra toutes les franchises Bethesda et les studios associés, ce qui stimulera grandement leur futur catalogue. D’après ce que vous voyez, Phil Spencer porte le se concentrer sur RPG et tireurs et cherche à tirer le meilleur parti de l’expertise de Bethesda dans ces domaines. Nous verrons ce que la Xbox nous réserve à l’avenir, avec des jeux comme Avowed en développement pour la famille Xbox Series X.

Xbox, Bethesda, Xbox Game Studios et Phil Spencer.

