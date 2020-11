«Si nous avions plus de nouveaux jeux, les utilisateurs seraient plus enthousiastes», a reconnu le responsable de la Xbox.

Cela ne prend qu’une semaine pour le nouvelle génération consoles de démarrage. Microsoft sera en charge de débuter cette nouvelle étape avec le lancement mondial de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. La société américaine finalise ses stratégies marketing pour la sortie de consoles et Phil Spencer a accordé une interview à La Vanguardia qui laisse des déclarations intéressantes.

Je pense que ce que tout le monde verra, c’est que l’achat de la série X ou S est un investissement à long terme de Phil Spencerle chef de la Xbox est conscient que les fans auraient préféré avoir des jeux nouvelle première partie au lancement, mais croyez au catalogue existant, sont attirés par les nouveaux jeux tiers (comme Assassin’s Creed Valhalla) et parient sur le fait de voir l’achat de la série X ou S comme un investissement à long terme: “Il ne fait aucun doute que si nous avions plus de nouveaux jeux, le les utilisateurs seraient plus enthousiastes, c’est comme ça. Cela dit, je pense que ce que tout le monde verra c’est qu’il s’agit d’un investissement à long terme dans une console, et dans les bénéfices au niveau de la qualité de vie […] et qu’auras-tu à la maison pendant des années et des années“.

“JE J’aurais aimé avoir Halo Infinite prêt à être lancé, les utilisateurs savent que c’était le nôtre plan original, mais je dois aussi être attentif à la santé et au bien-être de nos équipes, à un moment sans précédent où des centaines de personnes travaillent à créer des jeux vidéo tout en travaillant à domicile, et Je ne veux pas mettre trop de pression sur les équipes pour travailler au-delà de ce que nous considérons comme sain », a déclaré Spencer.

En outre, le patron de la Xbox a parlé de la marché en Espagne et la situation de la marque Xbox dans notre pays. “L’une des déceptions que j’ai eues avec le passage de la Xbox 360 à la Xbox One était que nous avons perdu l’implantation sur le marché européen contre la concurrence, et l’Espagne a été l’un de ces marchés », a reconnu Spencer, qui estime qu’avoir deux consoles avec deux prix peut aider ventes en Espagne.

Avoir deux prix de départ peut bien fonctionner pour nous en Espagne, un marché important pour nous Phil Spencer“Nous pensons qu’avoir deux prix de départ cela peut bien fonctionner pour nous En Espagne. […] Les jeux vidéo peuvent être un passe-temps coûteux. […] je pense que ce [las consolas] c’est une investissement difficile pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo toute la journée. […] La combinaison de Game Pass, avec xCloud, qui vous permet de jouer sur n’importe quel appareil, […] sont un prix d’entrée qui, avec le lancement mondial, me fait espérer qu’il nous permettra faire de bons progrès sur des marchés comme l’Espagne, qui est très important pour nous », a déclaré Spencer.

“La chose la plus importante que nous ayons apprise dans cette génération est de entendre aux consommateurs, aux fans, à la presse et à nos partenaires; n’ayez plus peur de changer nos plans pendant que nous apprenons », a expliqué Spencer, qui a de nouveau souligné que l’important est de placer le joueur au centre de l’expérience. Si vous savez déjà que vous allez entrer dans la prochaine génération avec Xbox Series X et S, vous pouvez vérifier ici tous leurs jeux de lancement.

