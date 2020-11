Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 09:57

L’une des sections les plus intéressantes de la PS5 est la DualSense. Ce contrôle a captivé tous les utilisateurs de la console grâce au retour haptique, aux déclencheurs adaptatifs et bien plus encore. Maintenant, il semble que non seulement le public impressionne avec cette technologie, puisque Phil Spencer, directeur de la Xbox, Il a récemment parlé de cet accessoire et de l’innovation qu’il représente pour l’industrie.

Dans une récente interview avec The Verge, Spencer a parlé du contrôle de la PS5, de la façon dont elle représente un grand pas au milieu, et Vous avez mentionné être conscient des performances du DualSense à l’avenir. Voici ce qu’il a commenté:

«J’applaudis ce qu’ils ont fait avec le contrôle. Pas à cause de… Eh bien, je ne devrais pas dire que ce n’est pas à cause des spécificités du contrôle, mais à cause de plus que juste des caractéristiques du contrôle. Je pense que nous tous dans l’industrie devrions apprendre les uns des autres et des innovations que chacun de nous promeut, que ce soit la distribution de modèles commerciaux comme Game Pass, ou la technologie des commandes, comme la Wii à son époque, qui clairement il a eu son influence lorsque nous avons créé le Kinect et que Sony a lancé le Move.

Je pense que toutes ces innovations sont des choses auxquelles nous devrions tous prêter attention, apprendre et développer, et dire “ ok, qu’est-ce qui va vraiment réussir et devenir un élément commun d’une plate-forme, que les développeurs et les joueurs vont-ils attendre de voir? Ou, “Quelle est une avancée majeure pour un scénario particulier, sur un matériel spécifique?” Nous essayons d’être très attentifs à ces choses. Pour toute technologie, que ce soit un contrôle, ou une réalité virtuelle, ou quoi que ce soit d’autre ».