Le patron de la Xbox est ravi de conclure l’achat et de commencer à travailler avec Bethesda.

Il ne fait aucun doute que l’un des bonne nouvelle L’année dernière a été l’achat de Bethesda par Microsoft, une décision historique et très importante pour les Américains. En fait, l’acquisition va être finalisée maintenant en 2021 et ce sera à ce moment-là que les studios Zenimax feront partie de Studios de jeux Xbox, quelque chose que Phil Spencer a hâte de.

Le plus important maintenant, ce sont les studios Bethesda; Ils vont être très, très critiques pour le futur Phil SpencerEt, dans le dernier podcast de Larry Hryb de 2020, le patron de la Xbox a parcouru le programme pour faire le bilan de l’année et parler avenir de la marque. Spencer avait des mots à Bethesda et ça a montré très heureux pour avoir pu avoir les nouvelles études dans l’équipe: “Je suis excité d’ici 2021 et Bethesda en est une grande partie. […] J’ai hâte qu’il se ferme [la compra] afin que nous puissions commencer à travailler comme une seule entreprise“.

De plus, Phil Spencer a déclaré qu’il pensait Bethesda ce sera important pour le futur de la Xbox: “La chose la plus importante pour moi en ce moment est probablement les équipes Bethesda, parce que ces studios vont être très très critique pour nos progrès à l’avenir. »Sans aucun doute, le responsable de Xbox fait confiance aux nouveaux studios et se réjouit de ce qu’ils préparent pour la Xbox Series S ou la Xbox Series X.

“Je suis incroyablement excité avec Starfield et bien d’autres choses, certaines annoncées et d’autres non annoncés ils travaillent dessus. Je pense qu’ils seront un ajout incroyable à nos études », a insisté Spencer. L’accord devrait se conclure dans le premiers mois de 2021 et Xbox Game Studios passera de 15 à 23 studios, une augmentation significative également nombre d’employés.

Ce dernier point aussi fait plaisir à Spencer: «Nous doublerons la taille de nos propres studios lorsque Bethesda se joindra. […] [Además], Je pense à où ils sont, ce qui est important car je veux avoir des équipes de différents endroits du monde«Il faut se rappeler que malgré cette acquisition, les deux jeux Bethesda qui avaient une exclusivité temporaire avec PS5, Deathloop et Ghostwire: Tokyo, respecteront cet accord et sortiront en premier sur la machine Sony.

