Phil Spencer, chef de la division Xbox, est occupé ces derniers temps avec le lancement imminent de la Xbox Series X et de la Xbox Series S le 10 novembre prochain dans le monde entier. En plus de parler des vertus des systèmes de nouvelle génération de Microsoft, il a également passé en revue l’état de l’industrie avec le portail Kotaku. Le gestionnaire a reconnu que le secteur a un problème de diversité grave, et que des mesures devraient être prises pour le changer.

Phil Spencer reconnaît le manque de diversité dans l’industrie du jeu vidéo“Je pense que la diversité est le domaine sur lequel nous devons nous concentrer le plus en tant qu’industrie, y compris ma propre équipe.” Spencer indique également qu’il s’agit d’un problème particulièrement visible dans les échelons supérieurs du secteur. Selon une analyse interne de Microsoft, seulement 4,7% des employés de l’entreprise aux États-Unis sont des Noirs, ce qui représente une augmentation d’un peu plus de 1% par rapport à l’analyse précédente, car c’est quelque chose qu’ils tentent de résoudre de la firme de Redmond.

Phil Spencer admet que l’industrie “n’a pas besoin de plus de gens comme lui”, puisque les employés ayant grandi dans les entreprises, des profils très similaires finissent par être présents. “Nous avons besoin d’un équipe la plus diversifiée à des postes représentatifs comme dans les gestions », conclut le patron de la Xbox.

Il est important qu’un visage aussi représentatif que celui de Phil Spencer pointe un problème tel que le manque de diversité dans le secteur. Rappelez-vous qu’il n’y a pratiquement pas quelques jours avant l’arrivée de la Xbox Series, et que vous pouvez en savoir plus en profondeur dans notre analyse de la Xbox Series X et S. Vous pouvez également consulter leur catalogue de lancement.

